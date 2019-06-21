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Bilgievleri’nde yaz, dolu dolu geçiyor

Bilgievleri, yaz aylarındaki faaliyetlerini dolu dolu sürdürüyor.

Bilgievleri'nde yaz, dolu dolu geçiyor

21 Haziran 2019 Cuma 09:49


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi’ne bağlı olarak eğitim veren Bilgievleri, yaz aylarındaki faaliyetlerini dolu dolu sürdürüyor. Kocaeli’de yaşayan çocuklar, yaz günlerinde zamanlarını hem eğlenerek hem de öğrenerek geçiriyor. Kocaeli Büyükşehir Bilgievleri, okullar kapanır kapanmaz çocukların eğitim ve eğlenceli bir yaz geçirmeli için etkinliklere başladı. Bu kapsamda hazırlanan programlar sayesinde ilk ve ortaokul öğrencileri, yaz boyunca vakitlerini en iyi şekilde geçirme fırsatı yakalayacak. 


 

EĞİTİCİ VE ÖĞRETİCİ PROGRAMLAR

Yaz etkinlikleri çerçevesinde çocuklar için son derece eğitici ve öğretici bir program hazırlandı. Bu çerçevede öğrenciler bağlı bulundukları Bilgieveleri’nde Kur’an eğitimi, havuz etkinlikleri, gençlik kampları, kültürel ve sosyal geziler, eğlenceli oyunlar, el sanatları ve tasarım, yarışma ve turnuvalar, satranç ve zekâ oyunları gibi birbirinden eğlenceli ve eğitici faaliyetlere katılıyor.

 

AİLELER DE MEMNUN

Bilgievleri’nin yaz etkinlikleri, çocuklar kadar aileleri de memnun ediyor. Çocuklarını Bilgievleri’nin yaz etkinliklerine gönderen velilerin gözü arkada kalmıyor. Veliler, verilen eğitimin ücretsiz olmasının da mutluluğunu yaşıyor. Bilgievleri’ndeki yaz etkinlikleri 9 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

 



8 BİN ÖĞRENCİ FAYDALANACAK

Bilgievleri’nde yaz etkinlikleri kapsamında bütün şubelerde yaz etkinlikleri faaliyetleri yapılırken yaz sezonu boyunca yaklaşık 8 bin öğrenci programlara katılım gösterecek. Kur’an-ı Kerim derslerine 4 bin 700 öğrenci kayıt yaptırırken havuz etkinliklerine ise 4 bin 100 öğrenci katılım sağlayacak.

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