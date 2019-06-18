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Büyükgöz Eğitimcilerle Buluştu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Yaz Okulları 2019 Eğitim süreci değerlendirme toplantısında eğitimcilerle bir araya geldi.

Büyükgöz Eğitimcilerle Buluştu

18 Haziran 2019 Salı 16:31

15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda bulunan Sardunya Nikah Salonu’nda gerçekleşen toplantıda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz eğitimcilerden beklentilerinin yüksek olduğunu ifade etti. Başkan Büyükgöz, “Siz değerli öğretmenler topluma faydalı olacak nesiller yetiştirmek için bu görevleri üstlendiniz. Bu iş menfaat işi değil gönül işidir. Bizler belediye olarak fiziki işleri zaten gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında temel meselemiz sosyal belediyecilik, gönül belediyeciliği olacak. Güzel bir nesil yetiştirmek, dününü bilen tarihini bilen, bu günü bilen ve yarınlara umutla bakan ve nasıl olması gerektiğini bilen bir gençlik yetiştirmek bizlerin amacı olmalı.

GAYEMİZ GÜZEL BİR NESİL YETİŞTİRMEK

Bizlerin temel gayesi bu. Bizlerin sizlerden beklentileri bu çerçevede olacak. Sizler geleceği inşa edecek olan çocukların, gençlerin sadece öğreticisi değil aynı zaman da eğiticisi olacaksınız” dedi. Toplantı sonunda Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Yaz okulu eğitimcileriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.



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