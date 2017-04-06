Çayırovada ortaokullar arası ve liseler arası bilgi ve kültür yarışmaları yapıldı. Ortaokulların bilgi ve kültür yarışmasında; Güzeltepe Ortaokulu birinci olurken, ikinciliği Özel İsabet Ortaokulu, üçüncülüğü ise İstiklal Ortaokulu kazandı.

Liseler arası bilgi ve kültür yarışmasında ise; Ertuğrul Kurdoğlu Anadolu Lisesi birinci olurken, ikinciliği Şehit İlhan Küçüksolak Anadolu Lisesi, üçüncülüğü ise Çayırova Güzeltepe Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi kazandı. Yarışmalarda ilk üçe giren okullara İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çayırova Belediyesi'nin sponsorluğunda bisiklet ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi TUNÇ, yaptığı konuşmada tüm katılımcıları kutlayarak önemli olanın kazanmak değil paylaşma ahlakını edinmek olduğunu, bilginin ancak içinde taşıyacak bir ruh olduğunda insana kıymet kazandırdığını, bunun için de hepimizin her şeyden önce ruha dokunan bilgi ve birikimle öğrencilerimizi beslememiz gerektiğini dile getirdi. Ayrıca yeni dünya düzeninin gerektirdiği bilgi gücüne ulaşırken de kendi öz dinamiklerimizi unutmamamız gerektiğini belirterek öğretmenlerimizin öncelikleri arasında başarılı olan öğrenciler kadar ahlaklı, edepli ve karakterli gençler yetiştirme hedefi olması gerektiğini söyledi.

Yarışmaya katılan tüm öğrencileri tek tek tebrik eden Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi TUNÇ, öğretmen ve idarecilere teşekkür etti. Ayrıca dereceye giren öğrencileri bisiklet ile ödüllendiren Çayırova Belediyesinede, hem eğitime desteğinden, hemde sağlıklı yaşamı destekleyen bu güzel hediyelerinden ötürü teşekkür etti. Yarışmalarda birinci olan okullar Mayıs ayında Kocaeli ilinde yapılacak olan yarışmada Çayırova ilçesini temsil edecekler. Kendilerine şimdiden başarılar diliyoruz.