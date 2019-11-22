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Çiftçi’den Öğretmenler Günü Mesajı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Çiftçi'den Öğretmenler Günü Mesajı

22 Kasım 2019 Cuma 17:49

Eğitim ve öğretim sistemimizin temel yapı taşı ve istikbalimizin mimarları olan öğretmenlik mesleğinin emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın ve gücünü sevgiden alan dünyanın en güzel mesleklerinden olduğunu belirten Başkan Çiftçi mesajında şunları söyledi.” Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı yarınlara hazırlayan ve onların yetişmesinde fedakârca, vefakârca çalışan öğretmenlerimiz her türlü takdiri fazlasıyla layıktırlar. Yarınlarımızın güvence altına alınması, başarılı nesillerin yetişmesi ise tıpkı bir anne baba şefkati ile öğretmenlerimiz tarafından gerçekleşmekte ve sürdürülmektedir. Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”

 

 

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