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Devlet hastanesi personellerine afet eğitimi

Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğünün talebiyle devlet hastanelerinde afet bilinci ve KBRN farkındalık eğitimleri verdi.

Devlet hastanesi personellerine afet eğitimi

22 Şubat 2018 Perşembe 09:58

İlimizdeki bütün hastanelerin personellerine yönelik olarak düzenlenen afet eğitimlerinin ilk kısmı 5 ilçede tamamlandı.

Devlet Hastanelerinin Konferans Salonlarında gerçekleşen eğitimler 5 gün sürdü. İl Sağlık Müdürlüğünün eğitim projesi kapsamında Körfez Devlet Hastanesinde 141, Karamürsel Devlet Hastanesinde 112, Darıca Farabi Devlet Hastanesinde 114, Dilovası Devlet Hastanesinde 43 ve Çayırova İlçe Sağlık Müdürlüğünde 66 personel eğitim aldı.

Toplam 476 sağlık personelinin aldığı KBRN farkındalığı eğitimini Kocaeli AFAD İl Müdürlüğünden Kimya Mühendisleri Serap Ayaz ve Duygu Bayraktar verirken temel afet bilinci eğitimini uzmanlar Sebahattin Yaşa, Hüseyin Çakırca, Bülent Demir, Mustafa Serbest ve Turgut Bostancı verdi.

Kalan 7 ilçedeki devlet hastanelerine de önümüzdeki aylarda aynı eğitimlerin verilmesinin planlandığı bildirildi.

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