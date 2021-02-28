Dilovası’nda Okullar Yüz Yüze Eğitime Hazır

Dilovası Belediyesi, yüz yüze eğitim öncesinde ilçedeki tüm okulları koronavirüse karşı dezenfekte etti.

Geçtiğimiz Mart ayında yaşanan Koronavirüs salgını sonrası yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından 2 Mart’ta yeniden başlaması beklenen yüz yüze eğitim öncesi Dilovası’nda ki okullarda dezenfekte çalışması başlatıldı. Dilovası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen dezenfekte çalışmaları kapsamında, okul içleri ilaçlanırken, okul dışında ki alanlarda yıkanarak ilaçlarla dezenfekte edildi.

BAŞKAN ŞAYİR,BAŞARILAR DİLEDİ

Bilim Kurulu tavsiyeleri ve bakanlar kurulu toplantısı sonrası alınacak karar sonrası ilköğretim 1.2.3.4. Sınıflar ile 8. ve 12. Sınıflarda başlama ihtimali olan yüz yüze eğitim öncesi başlatılan dezenfekte çalışmaları hakkında bilgiler veren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Sağlıklı ve güvenli bir kent inşa etmek için çıktığımız yolda ilçemizde ki çocuklarımızı ve ailelerini, salgın hastalıklardan korumak için belediyemizin tüm imkânlarını seferber ediyoruz. Yaptığımız dezenfekte çalışmalarının ardından çocuklarımız güvenle okullarına gidebilirler. Tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.