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EĞİTİM:
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Dilovası’nda üç mahalleye yeni nesil halk kütüphanesi

Dilovası Belediyesi ile Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Dilovası’nın üç mahallesinde kurulacak yeni nesil halk kütüphaneleri için protokol imzalandı.

Dilovası'nda üç mahalleye yeni nesil halk kütüphanesi

18 Haziran 2021 Cuma 14:42

 

Dilovası Belediyesi’nde geçekleştirilen protokol törenine; Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Belediye Başkan Yardımcıları ve ilgili birim müdürü katıldı.

EĞİTİMiN ÇITASI YÜKSELECEK

Dilovası’nda Diliskelesi Semt Konağı, Orhangazi Mahallesi Şehit Emin Durmuş Semt Konağı ve Turgut Özal Mahallesi’nde ki Görkem Çiler Semt Konağı içine yapılacak yeni nesil halk kütüphaneleri için yapılan protokol töreninde konuşan Başkan Şayir, “Her zaman eğitim bizim öncelikli konularımızın başında gelmektedir. Çocuklarımızın geleceğine her zaman yatırım yapmaya özen gösteriyoruz. Yapılacak yeni nesil kütüphaneler, Dilovalı gençlerin okuma kültürünün oluşturulması ve zenginleştirilmesine büyük katkı sağlayacaktır. Çocuklarımızın eğitimine önemli destek sağlayacak yeni nesil kütüphanelerimizle ilçemizde ki eğitim çıtasını daha yukarılara taşımak istiyoruz. Dilovası’nı eğitimle yükselen şehir haline getireceğiz” dedi.

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Anahtar Kelimeler
DilovasıMüsilajHamza Şayir
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