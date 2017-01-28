Dolu Dolu Bir Tatil!

Yarıyıl etkinlikleri kapsamında gezi programına katılan öğrenciler İzmit Bilim Merkezi, SEKA Kağıt Müzesi, Deprem Simülasyon Merkezi, Kültür Evleri ve Gayret Savaş Gemisi ve Piri Reis Denizaltısını ziyaret etti. Öğretmenler eşliğinde gerçekleşen gezi programına rehberler refakat ederek, ziyaret edilen merkezlerin kuruluş amaçları, işleyişi ve tarihi dokusu hakkında bilgi verdi.



GEZERKEN ÖĞRENİYOR, ÖĞRENİRKEN EĞLENİYORLAR



Çayırova Belediyesi tarafından güvenli bir şekilde ulaşımının sağlandığı programa başlayan öğrencilerin ilk durağı İzmit Bilim Merkezi oldu. Merkezi ziyaret eden çocuklar bilimsel deney ve uygulamaları yerinde deneme ve keşfetme imkanı buldu. Bilim insanlarıyla bir araya gelen çocuklar, merkez çalışanlarını soru yağmuruna tuttu. Çocukların bilim ve yeniliklere bu kadar ilgili olmasından ötürü memnuniyetlerini dile getiren merkez çalışanları günün anısına çocuklarla bol bol fotoğraf çektirdi. Yarıyıl tatilini en iyi şekilde değerlendiren Bilgievi öğrencilerinin ikinci durağı SEKA Kağıt Müzesi oldu. Öğrenciler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen müzede; SEKA Kağıt Fabrikasının

tarihini ve medeniyetin ve kültürün taşıyıcısı kağıdın yaşam hikayesini yakından öğrenme fırsatı buldu.



ÖĞRENCİLER FARKINDALIK KAZANDI



Dolu dolu geçen gün içerisinde diğer bir durak ise İzmit Deprem Simülasyon Merkezi oldu. Merkezdeki görevliler, depremden korunma yolları ile deprem öncesinde, deprem sırasında ve deprem sonrasında neler yapılması gerektiğini anlatan sunumlarla öğrencileri bilgilendirdi. Deprem simülasyon bölümüne de giren öğrenciler, yer sarsıntılarının nasıl olduğunu görüp, bu konuda öğrendikleri bilgileri ile deprem sırasında neler yapmaları gerektiğini uygulayarak öğrendi. Öğrenciler, simülasyon çıkışında ‘Deprem öldürmez, depreme dayanaksız binalar öldürür’ şeklindeki düşüncelerin ne kadar gerçekçi olduğunu gördüklerini ifade etti.

Yarıyıl tatili boyunca sürecek olan ve ilçedeki 5 Bilgievinden yaklaşık 150 öğrencinin faydalandığı gezi programı Piri Reis Denizaltı ve Gayret Savaş Gemi Müzesini ziyaretiyle son buldu. Öğrenciler, Kore ve Vietnam savaşlarına katılan Gayret Savaş Gemisini gezdi. Gördükleri karşısında heyecanlarını gizleyemeyen öğrenciler, yetkililerden gemi hakkında bilgi aldı. Gezi süresince öğrencilere eşlik eden rehber geminin serüveniyle ve kahramanlığıyla ilgili anlattıkları öğrencilere duygulu anlar yaşattı.