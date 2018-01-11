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Eğlenerek Meslekleri Öğrendiler

Kroman Çelik İlkokulu öğretmen öğrenci ve velileri, öğrencilerimizin gelecekteki mesleklerini seçerken fikir edinmeleri amacı ile İstanbul Kidzania’ya gezi düzenlediler.

Eğlenerek Meslekleri Öğrendiler

11 Ocak 2018 Perşembe 09:56

Kroman Çelik İlkokulu öğretmen öğrenci ve velileri, öğrencilerimizin gelecekteki mesleklerini seçerken fikir edinmeleri amacı ile İstanbul Kidzania’ya gezi düzenlediler.

Öğrenciler, çeşitli meslek gruplarını eğlenerek denediler, kendi ücretlerini kidzos yani kidzania parası kazandılar. Kimisi polis, kimisi doktor, kimisi de itfaiyeci olan öğrenciler doyasıya eğlendiler. Çocuklara geziyi sevip sevmedikleri sorulduğunda tekrarlanmasını istediler. Okul Müdürü Zihni Aydın bu tür faaliyetlerin öğrencilerin gelişimi için önemli olduğunu belirterek bu projeye katkı sağlayan, emeği geçen herkese teşekkür etti.

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