Ertuğrul Gazi Kuran Kursu açıldı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi’nde yapılan Ertuğrul Gazi Kur’an Kursu’nun açılışına katıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla yapılan ve İl Müftülüğüne devir edilen 4-6 yaş arası çocukların eğitim göreceği Kur’an kursunda, 6 derslik ve 1 hayal atölyesinin yanı sıra 1 oyun salonu bulunuyor. Açılış töreninde bir konuşma yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Bir anne ve babanın en büyük zenginliği hayırlı evlatlarıdır. Para, mal, mülk bunların hepsi gelip geçer ancak güzel yetiştirilmiş çocuklar geleceğimizin teminatıdır” dedi.





“ÇOCUKLARIMIZA KURAN-I KERİM’İ ÖĞRETECEĞİZ”

On bir personelin hizmet vereceği ve altmış öğrencinin eğitim alacağı Kuran Kursu açılışına İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İl Müftüsü Yusuf Doğan, İzmit İlçe Müftüsü Musa Bilgiç ve çok sayıda veli katılırken, konuşmasını sürdüren Başkan Karaosmanoğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimi önemsiyoruz. Çocuklarımızın ilk öğretmeni annedir. Annelerimizin donanımlı ve sağlıklı olması için üzerimize düşen görevleri de yerine getiriyoruz. Kur’an okumanın ve öğrenmenin yasak olduğu dönemleri artık çok gerilerde bıraktık. Ezan okumanın yasak olduğu dönemleri de unutmamak gerekiyor. Çocuklarımıza insani değerler, bilimi, sanatı ve Kuran-ı Kerim’i okuma ile anlamayı öğreteceğiz” şeklinde konuştu.





BİZİ YIKMAK VE DİZ ÇÖKTÜRMEK İSTİYORLAR

Türkiye’nin son 14 yılda çok büyük bir atılım gerçekleştirdiğini vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Milletimizin önüne geçti ve birçok badireyi atlattık. İslam dünyasında ayakta kalabilen tek ülkenin Türkiye olduğunu hepimiz görmekteyiz. Bizi yıkmak ve diz çöktürmek istiyorlar. Bundan dolayıdır ki çok çalışarak Allah’ın razı olacağı şekilde çalışacağız” ifadelerini sarf etti. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ise Kuran Kursu’nun hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.





YUSUF DOĞAN, “KURSLARIMIZA 5 BİN 300 YAVRUMUZ GELİYOR”

İzmit İlçe Müftüsü Musa Bilgiç de “İzmit ilçemizde 4-6 yaş sınıflarımız da 32 kursumuzda 82 sınıfımızda 1120 öğrencimizle çok hayırlı bir hizmeti halkımıza sunuyoruz” ifadelerini dile getirirken, İl Müftüsü Yusuf Doğan da “Diyanet İşleri Başkanlığı olarak insana yatırım yapıyoruz. Kocaeli’nde okul öncesi kurslarımıza 5 bin 300 yavrumuz geliyor. 362 tane sınıfımızla hizmet verirken bunu çoğaltmanın çabası içerisindeyiz. Biliyoruz ki bir insan dünyayı değiştirir, insanı da eğitim değiştirir. En muazzam yatırım insana yapılan yatırımdır. İyi insan yetiştirmek zorundayız. Bu sayede toplumda saadet ve huzur olur. Burada aile kurumlarımızın temsilcileri değerli velilerimize de eğitim vereceğiz’’ vurgusu yaptı.





EMİROĞLU, “KURS MERKEZİMİZDE GÜZEL NESİLLER YETİŞECEKTİR”