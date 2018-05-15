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Eşrefbey İlkokulundan 40 hadis yarışması

Gebze Eşrefbey İlkokuldan 40 hadis yarışması

Eşrefbey İlkokulundan 40 hadis yarışması

15 Mayıs 2018 Salı 18:10

 Gebze’nin en eski okullarından birisi olan Eşrefbey İlkokulu çok anlamlı bir yarışmaya öncülük yapıyor. Gebze Milli Eğitim Müdürlüğü'nün onayıyla Gebze’de ilkokullar arasında 40 hadis yarışması düzenlenecek.
Yarışmaya sadece ilkokullarda eğitim gören 4. Sınıf öğrencileri katılabilecek. Yetkililerden aldığımız bilgiye göre yarışma bütün okullarda ön elemelerden sonra her okul kendi birincisini belirleyerek koordinatör okul olan Eşrefbey İlkokulu Müdürlüğüne bildirecek. Yarışmanın finali 16 Mayıs Çarşamba günü saat 9.00- 13:00 arası Gebze Kültür Merkezinde yapılacak. Yarışmada dereceye giren öğrencilerden üçüncüye çeyrek altın, ikinciye yarım altın, birinciye ise tam altın verilecek

Okul yetkililerinden aldığımız bilgiye göre Gebze’deki ilkokullardan en az 23 ilkokulun yarışmaya katılması bekleniyor

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Eşrefbey İlkokulundan 40 Hadis Yarışması
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