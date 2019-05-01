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"GATEM digital dönüşümün merkezi olacak"

Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bu yıl MARKA (Doğu Marmara Kalkınma Ajansı) destekli yürüttüğü “Yenilikçi Eğitim Metodlarına Uygun PLC Laboratuvarının Kurulması” isimli Projenin açılışı gerçekleştirildi.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 11:14

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Tanıtım toplantısına Gebze Kaymakamı, Milli Eğitim Müdürü, Ticaret Odası Başkanı, Güzeller Organize Başkanı gibi sanayi ve eğitim camiasından birçok isim katıldı. Proje hakkında Otomasyon Alanı Şefi Kadir SOLAK Gebze ve çevresinde birçok organize sanayinin olduğunu artık üretimin otomasyondan ayrı düşünülemediğini, hatta yeni bir sanayi devriminin başladığı bu sanayi devrimiyle robot teknolojilerinin üretime daha fazla gireceğinden ve nesnelerin interneti metaforuyla dijital dönüşümün başladığını vurguladı. Bu değişim Endüstriyel Otomasyon, Elektrik Elektronik ve Bilişim Teknolojileri Alanında yetişmiş personele ihtiyacın giderek artacağı öngörüsünde bulunan Solak, “Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak Otomasyon Alanında açtığımız bu Laboratuvar ile dijital dönüşümde merkez olmayı hedefliyoruz.” dedi

Dijital Dönüşümün Endüstriyel Otomasyon bölümü mezunlarına büyük fırsatları sunduğunu aktaran Kadir Solak,“Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, hem tarihi hemde imkanları ile ve dijital dönüşüme uygun olarak kurulan yeni endüstriyel otomasyon labaratuvarı ile iş bulma sorunu yaşamadan iyi şartlarda istihdam edilebilecek mezunlar yetiştirecektir. Bizlerde bölüm öğretmenleri olarak sadece eğitim süresince değil istihdamları sonrasında da her türlü desteği vererek mezunlarımızın kariyerlerini geliştirmelerini destekleyeceğiz” dedi.

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GATEMGebzeEğitimLise
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