banner328
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze’de okur-yazar seferberliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himaye ve talimatları doğrultusunda başlatılan okur-yazarlık seferberliği kapsamında Gebze Belediyesi tarafından İstasyon ve Beylikbağı bilim sanat merkezlerinde açılan kurslarda dersler başladı.

Gebze'de okur-yazar seferberliği

03 Mart 2018 Cumartesi 15:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himaye ve talimatları doğrultusunda ülke genelinde başlatılan okuryazarlık seferberliği kapsamında Gebze’de de okuma-yazma kursları başlatıldı. Gebze Belediyesi tarafından İstasyon ve Beylikbağı bilim sanat merkezlerinde okuma-yazma kursu açıldı.


Haftanın iki günü İstasyon ve Beylikbağı bilim sanat merkezlerinde okuma ve yazma bilmeyen vatandaşlara, okuma ve yazma öğretiliyor. Okuma yazma bilmeyen vatandaşların okur-yazar olmalarını sağlamak, okur-yazar oranının artırılması yönündeki çalışma vatandaşlar tarafından da takdir ediliyor. Kayıtların devam ettiği ve tamamen ücretsiz olan okur-yazar kursları için kayıtlar sürüyor. İlk etapta Beylikbağı Kültür Merkezine 12, İstasyon Bilim Sanat Merkezine 19 vatandaş okuryazarlık kursu için başvuruda bulundu.


OKUMANIN YAŞI YOK

Genel olarak okur-yazarlık için başvuran vatandaşların 50 yaş üzeri bayanlardan oluştuğunu ifade eden eğitmenler, kursiyerlerin okuma-yazma öğrenmek için oldukça istekli olduklarını ve bunun kendilerini olumlu yönde motive ettiğini ifade etti. Okumanın yaşının olmadığını ifade eden kursiyerler, kendilerine okuma yazama öğrenebilmeleri için bu seferberliği başlatan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kursların açılması talimatını veren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e teşekkür etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bilgievlerinden Aklınla 1000 yaşa yarışması Bilgievlerinden Aklınla 1000 yaşa yarışması
Güvenlikl görevlilerine Afed bilinci eğitimi Güvenlikl görevlilerine Afed bilinci eğitimi
Kocaeli'nin bilinmeyenleri gün ışığına çıkacak Kocaeli'nin bilinmeyenleri gün ışığına çıkacak
Öğrenci devamsızlığı en aza indirilecek Öğrenci devamsızlığı en aza indirilecek
Kocaeli’yi en iyi bilen kazanıyor Kocaeli’yi en iyi bilen kazanıyor
Devlet hastanesi personellerine afet eğitimi Devlet hastanesi personellerine afet eğitimi
Yukarı Çık

banner341

banner339

Bilgievlerinden Aklınla 1000 yaşa yarışması
Ödüllü zeka oyunları yarışmasına Kocaeli’ndeki 4. Sınıf öğrencileri katılacak

Haberi Oku