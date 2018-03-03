Gebze’de okur-yazar seferberliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himaye ve talimatları doğrultusunda ülke genelinde başlatılan okuryazarlık seferberliği kapsamında Gebze’de de okuma-yazma kursları başlatıldı. Gebze Belediyesi tarafından İstasyon ve Beylikbağı bilim sanat merkezlerinde okuma-yazma kursu açıldı.



Haftanın iki günü İstasyon ve Beylikbağı bilim sanat merkezlerinde okuma ve yazma bilmeyen vatandaşlara, okuma ve yazma öğretiliyor. Okuma yazma bilmeyen vatandaşların okur-yazar olmalarını sağlamak, okur-yazar oranının artırılması yönündeki çalışma vatandaşlar tarafından da takdir ediliyor. Kayıtların devam ettiği ve tamamen ücretsiz olan okur-yazar kursları için kayıtlar sürüyor. İlk etapta Beylikbağı Kültür Merkezine 12, İstasyon Bilim Sanat Merkezine 19 vatandaş okuryazarlık kursu için başvuruda bulundu.



OKUMANIN YAŞI YOK

Genel olarak okur-yazarlık için başvuran vatandaşların 50 yaş üzeri bayanlardan oluştuğunu ifade eden eğitmenler, kursiyerlerin okuma-yazma öğrenmek için oldukça istekli olduklarını ve bunun kendilerini olumlu yönde motive ettiğini ifade etti. Okumanın yaşının olmadığını ifade eden kursiyerler, kendilerine okuma yazama öğrenebilmeleri için bu seferberliği başlatan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kursların açılması talimatını veren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e teşekkür etti.