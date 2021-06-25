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Genç GTÜ dünya sıralamasında

GTÜ çeşitli kategorilerde dünyanın önde gelen üniversitelerini listeleyen THE'nın uluslararası sıralamasında yerini aldı.

Genç GTÜ dünya sıralamasında

25 Haziran 2021 Cuma 18:55

 

               Dünya genelinde 50 yaşın altındaki üniversiteleri eğitim kalitesi, bilimsel araştırmaları, bibliyografik atıfları, uluslararası görünürlüğü ve endüstriyel gelirlerine göre ele alan THE(Times Higher Education),Dünyanın En İyi Genç Üniversiteler Sıralaması 2021’ı resmi internet sitesinden açıkladı.68 ülkeden 475 üniversite değerlendirildiği sıralamada Türkiye’den toplam 31 üniversite listede yer aldı. Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), yükselen genç üniversitelerin performanslarını dikkate almayı hedefleyen THE Genç Üniversiteler Sıralamasında 351-400 bandında yer alarak büyük bir başarıya daha imza attı. GTÜ ayrıca sıralamaya girebilen ülkemizdeki üniversiteler genel sıralamasında 10. devlet üniversitesi sıralamalarında 3. sırada yer aldı.

Türk Üniversiteleri Sıralaması şu şekildedir:

 =83                   Koç University

89                    Sabancı University

=93                   Cankaya University

=163                  Bilkent University

201–250               Ozyegin University

251–300               Bezmiâlem Vakif University

251–300               Karabük University

301–350               Bahçeşehir University

301–350               Erciyes University

351–400               Gebze Technical University

351–400               Duzce University

351–400               Atılım University

351–400               Izmir Institute of Technology

351–400               TOBB University of Economics and Technology

401+      Acıbadem University

401+      Akdeniz University

401+      Aksaray University

 

401+      Başkent University

401+      Bolu Abant Izzet Baysal University

401+      Cukurova University

401+      Dokuz Eylül University

401+      Eskişehir Osmangazi University

401+      Gaziantep University

401+      Istanbul Medipol University

401+      Ondokuz Mayis University

401+      Recep Tayyip Erdoğan University

401+      Sakarya University

401+      Selçuk University

401+      Süleyman Demirel University

401+      Tokat Gaziosmanpaşa University

401+      Yeditepe University

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