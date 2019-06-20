GTÜ’de lisansüstü araştırmalar paylaşıldı

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü (FBE) tarafından GTÜ’de gerçekleştirilen “Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu ve Tanıtım Günleri 2019”, sanayi temsilcileri ve akademisyenler tarafından yoğun ilgi gördü. Sempozyum açılış konuşmasını, etkinlik düzenleme kurulu adında GTÜ Rektör Yardımcısı ve FBE Müdürü Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU yaptı. Aydınoğlu konuşmasında, Üniversitede gerçekleştirilen lisansüstü çalışmaların ülke sanayine ve kalkınmasına katkısını önemsediklerini vurgulayıp, araştırma faaliyetleri ve enstitülerde sektör ihtiyaçlarına yönelik açılan yeni lisansüstü programlardan söz etti. GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN, lisansüstü GTÜ programlarının nanoteknolojiden savunma teknolojilerine kadar geniş bir yelpazeye sahip enstitülerde çağın ve bölgenin ihtiyaçlarına göre yürütüldüğünü söyledi. Etkinlik sürecinde başarılar diledi.

Geleneksel olarak dördüncüsü gerçekleştirilen etkinlikte iki gün boyunca, üniversitenin lisansüstü programlarının tanıtılması, lisansüstü öğrencilerinin tez konuları kapsamındaki proje fikirlerini ve yaptığı çalışmaların paylaşarak farkındalık oluşturulması ve sektör temsilcileri ile iş birliğinin gerçekleştirilmesi için sunumlar yapıldı. "Moleküler Biyoloji ve Genetik", "Mimarlık, Şehir Planlama ve Harita Mühendisliği", "Bilgisayar Mühendisliği", "Nanoteknoloji ve Malzeme Mühendisliği", "Fen Bilimleri", "Sosyal Bilimler" ve "Elektronik Mühendisliği" alanlarındaki sözlü oturumlarda 28 araştırma ve poster oturumlarda ise 140 araştırma katılımcılara sunuldu. Sosyal medya ortamında canlı gerçekleştirilen etkinlikte, tüm araştırma sunumları kayıt edilerek web ortamında paylaşıldı.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

Sempozyumda iki gün boyunca gerçekleştirilen sunumların yanı sıra, oturum başkanı olarak programa davet edilen sektör temsilcisi konuşmacılar önemli mesajlar verdi. İlk oturumda açılış konuşmasını yapan TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. İbrahim KILIÇASLAN, Türkiye’nin geleceği açısından sanayileşmenin önemine değinerek ihraç ettiğimiz sanayi ürünlerinin endüstriyel değerinin arttırılması gerektiğini vurguladı. TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şaban TEKİN, dünyadaki gelişmeleri ve ülkemizde kamu kuruluşları ve endüstrinin gereksinimlerini göz önüne alarak Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji alanında katma değeri yüksek uygulamalı araştırmalar yapmak ve teknolojiler geliştirmek amacıyla yaptıkları çalışmalardan söz etti. GOSB Bölge Müdürü Nil SÖNMEZ, geleceğe yön veren, ileri teknolojiyi altyapı ve hizmetlerinde kullanan, fark yaratan katma değerli projeler üreten GOSB hakkında bilgilendirmede bulundu. İBB İSBAK Akıllı Şehir Strateji Geliştirme Müdürü Fatih KAFALI, Akıllı Şehir kavramına değinerek İstanbul’un böyle bir yapıya kavuşmasında geçen süreçlerden söz etti. TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper KANCA, Türkiye’de otomotiv sanayinin istihdam ve ekonomiye olan katkılarını değerlendirerek Türk otomotiv tedarik sanayinin tek ve en yetkin temsilcisi TAYSAD hakkında bilgiler sundu. Hayat Kimya AR-GE Başkan Yardımcısı Dr. Fikret KOÇ, 13 ülkede 36 üretim tesisinde ileri teknolojilerle üretilen 46 Türk markası dünya çapında milyonlarca tüketiciyle buluşturan Hayat Kimya’nın bu başarısının altında eğitim ve AR-GE çalışmalarına verdikleri önemin önemli katkısının olduğunu belirtti. KOSGEB Kocaeli OSB Müdürü Hakan DEMİRCİ, küçük ve orta ölçekli işletmelere yapılan destekler ile istihdamın arttırılması için aldıkları önlemlerden söz ederek katılımcıları bu konuda bilinçlendirdi. TÜBİTAK BİLGEM Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü Müdür V. Fatih BİRİNCİ, ülkemizdeki stratejik kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu bilgi güvenliği ve elektronik sistem projelerini ve bu amaca yönelik geliştirdikleri ürünlerden bazılarını tanıttı.

SEMPOZYUM ÇOK DAHA GENİŞ KAPSAMLI OLACAK

Farklı bölümlerden akademisyenler ve öğrencilerin, sanayi, özel sektör ve kamu kurum temsilcilerinin GTÜ lisansüstü programlarını tanıma fırsatı elde ettiği etkinlikle, üniversitede gerçekleştirilen araştırma konuları hakkında farkındalık sağlandı. Programın kapanış oturumunda bir konuşma yapan Prof. Dr. Arif Çağdaş Aydınoğlu, üniversite personeli, öğrencisi ve sektör temsilcisi olmak üzere 390 kişinin katılımı ile etkinliğe gösterilen ilginin her sene arttığına dikkat çekti. Aydınoğlu, önümüzdeki yıllarda bölgemizdeki OSB ve sanayi kuruluşlarının araştırma ihtiyaçlarını da analiz ederek uluslararası düzeyde çağrı yapacaklarını belirtti. Ulusal düzeyde daha kapsamlı ve geniş katılımlı bir sempozyum gerçekleştireceklerini sözlerine ekleyen Aydınoğlu, etkinliğin gerçekleşmesinde katkısı olan tüm akademik ve idari personel ile öğrencilere teşekkürlerini sundu. Sempozyum, katılımcılara belgelerinin verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.