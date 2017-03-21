Güzeloğlu: "Üniversitemiz Türkiye’nin yüz akı"

Tıp Bayramı nedeniyle Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen programda konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, “Kocaeli Üniversitemiz Türkiye’nin yüz akı. Dünya çapında bir marka” dedi

Büyükşehir Belediyesi tarafından Anttikapı’da “Tıp Bayramı” nedeniyle Kocaeli Üniversitesi’ndeki sağlık çalışanlarına yönelik etkinlik gerçekleştirildi.Anttikapı’da gerçekleştirilen Tıp Bayramı etkinliğine Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve eşi Behiye Karaosmanoğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü ve eşi Ümmühan Hülagü, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, KOÜ Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Zafer Utkan, KOÜ Araştırma ve Eğitim Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk ve çok sayıda KOÜ Tıp Fakültesi sağlık çalışanı katılım gösterdi. Yemekle başlayan programda sanatçı Tuğçe Erenci katılımcılara Türk Sanat Müziği’nin tanınmış eserlerini seslendirdi.

“KENTİN DESTEĞİNİ HİSSETTİK”

Tıp Bayramı etkinliğinin açılış konuşmasını gerçekleştiren KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, “Açıldığı günden bu yana birçok sorunlara çözüm arayan tıp fakültemiz ülkemizin önemli fakültelerinden birisi olmuştur. Bu aşamaları kaydederken kentimizin desteğini hep yanımızda hissettik. Ben rektör olarak tıp fakültesinin önemini her seferinde vurguluyorum. Vatandaşla en sık temas ettiğimiz yer hastanemizdir. 2014 sonunda rektörlüğü aldığımda üniversitemiz ciddi bir borç sıkıntısı altındaydı. Bu borçları sürdürülebilir bir noktaya getirdik. Devlet büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Yol çalışmasını da tamamlanmak üzere” dedi.

ÇALIŞMALARI ANLATTI

“Yaşlı Tıbbi Bakım Merkezi kısa zamanda bitirilecektir” diyen Hülagü, “Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, 5 dönümlük alanda sağlık poliklinikler ve araştırmalar bölümüyle 2018’in sonunda çok daha güzel hizmetler vermeye başlayacağız. AMATEM tesisimizde iki yıl içerisinde bitirilecektir. Kanser hastalarında ciddi birikim olmaktaydı. 15 Milyon TL civarındaki radyoloji cihazımız alındı. Son dönemde gerçekleştirilen atılımlar umut verici. Sağlık çalışanlarıyla birlikte bir başarı yakaladık. Bizler kendimizi halkımızın sağlığına adamış bulunuyoruz” şeklinde konuştu.



“ALLAH EKSİKLİĞİNİZİ VERMESİN”

Rektör Hülagü’nün ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Tıp fakültemiz Kocaeli’de sağlık anlamında en güzel kurumumuz, yıldızımız. Bizler her zaman hem üniversitemizin, hem fakültemizin hizmetinde olduk. Bundan onur duyduk.İnsan için en büyük varlık sağlığımızdır. Allah eksikliğinizi vermesin. Üniversitemizde sağlık çalışanları bir bütündür. Hepsi bizim için çok önemli. Meslek olarak zor bir iş. Bizim işimizde zor, belediyecilik dışarıdan gözüktüğü kadar kolay değil. İnsan sevdiği işte başarılı olur. İnsanlığa hizmet edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN YÜZ AKI”

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun ardından söz alan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, “Hepimizin Tıp Bayramını kutluyorum. Birlikte geleceği oluşturmak adına önemli bir güç birliği tesis ediliyor bu akşam. Tıp alanındaki gelişmeler baş döndürücü. Türkiye artık sağlık alanında teknolojiyi kullanan ve üreten bir ülke olma iddiasıyla yoluna devam ediyor. Biz her geçen gün bu ideale inanmış insanımızla aydınlık bir geleceğe ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Kocaeli Üniversitemiz Türkiye’nin yüz akı. Dünya çapında bir marka. Bugün 80 bini aşkın öğrencisi, akademi kadrosu ve insan sevgisiyle buluşan çalışanımız var. Daha büyük hedefler için geleceğe güvenle yürümeliyiz.

“TIP FAKÜLTESİ DARDA OLANIN İLK KAPISI”

“Kısa sürede baş döndürücü bir değişim yaşanıyor” diyen Vali Güzeloğlu, “Dünya çapında hekimlere sahip olmanın gururunu yaşıyoruz. Biz sadece Türkiye için değil, Dünyanın iddialı bir ülkesi olarak yolumuza devam ediyoruz. İşlevsel anlamda almamız gereken çok yol olabilir. Tıp fakültesi başı darda olanın ilk kapısı. Sağlanan başarının gerisinde çok güzel bir organizasyon var. Tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yapılan katkılar devam edecek. Kocaeli bölgesinde bir sağlık merkezi halinde geldi, gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığımızın ilin genelindeki çalışmalarına kadar projeler devam ediyor” diye konuştu. Protokol konuşmalarının ardından program sona ererken Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü katılımcıları kapıdan uğurladı.