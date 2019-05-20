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Hisar'da Münazara Heyecanı

Özel Gebze Hisar Anadolu Lisesi öğrencileri Gebze İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Ortaöğretim Kurumları arasında düzenlediği 'Liseler Arası Münazara Yarışması’na katıldı.

Hisar'da Münazara Heyecanı

20 Mayıs 2019 Pazartesi 11:15

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On altı okul arasında düzenlenen münazarada yapılan kuranın sonucunda ilk turda Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi ile karşı karşıya geldi. Savundukları 'Doğa insana hakimdir' konusu ile rakiplerini eleyerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Süleyman Demirel Anadolu Lisesi ile karşılaşan öğrenciler 'İklim insanın kişiliğini değiştirmez' konusunu savunarak yarı finale yükseldi. Öğrenciler büyük mutlulukla okullarına döndüler. Yarışmaya okulun Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Simay Gözde Köse koordinatörlüğünde hazırlanan öğrenciler çeyrek final sonrası okullarında coşkuyla karşılandı. Okul Müdürü Musa Karaca; yoğun çalışmaları ve yarı finale kalmalarından dolayı öğrencileri tebrik edip öğrenci ve öğretmenlerine final için başarılar diledi.

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