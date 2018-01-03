ÖZEL İLİM’DE ‘’KİTAP OKUMA HALKASI’’ ETKİNLİĞİ
İLİM ÖĞRENCİLERİ KİTAP OKUMA HALKASI
Ekim ayında başlayan ve 8 ay sürecek olan ‘’Kitap Okuma Halkası’’ projesinde amaç, gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kendini daha iyi ifade edebilen, olayları ve olguları yorumlayabilen, milli-manevi değerlere sahip çıkan bireyler yetiştirmektir.
Okul Müdürü Halil Bulut ‘’ Okulumuzda kitap okumaya son derece önem göstermekteyiz. Öğrencilerimizin okudukları kitaplar ve kitap sayıları takip edilmekte ve her ay kitap kurdumuzu seçmekteyiz. Bu ve benzeri projelerde yer almaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Kitap okuma, küçük yaşlarda kazanılması gereken bir alışkanlıktır. Bu alışkanlık, bireyin kendini doğru biçimde ifade etmesi, yaratıcı düşünme becerileri kazanması, olaylara farklı açılardan yaklaşması ve daha birçok şekilde gelişiminde olumlu katkılar sağalacaktır.’’ Dedi.