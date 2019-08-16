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KO-MEK ile uyum problemini aşabilirsiniz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, verdiği birbirinden farklı eğitimlerle vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

KO-MEK ile uyum problemini aşabilirsiniz

16 Ağustos 2019 Cuma 16:05

Meslek ve sanat eğitimleri ile birçok vatandaşa eğitim veren KO-MEK anne babaları da unutmadı. Çocuklarda uyum problemi kursu açarak uyum sorunu yaşayan anne babalara eğitim vererek sorunlarla başa çıkma yöntemleri hakkında bilgiler verdi.

 

YENİ MAHALLE KURS MERKEZİ’NDE


Çocuklarda Uyum Problemi kursu Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri 09.00-12.30 saatleri arasında Çayırova Yeni Mahalle Kurs Merkezi’nde veriliyor. 36 saatlik eğitimin ardından kursiyerler, gördükleri eğitimden sınava girecek. Başarılı olan kursiyerler KO-MEK Sertifikası almaya hak kazanacak.

 

KO-MEK ANNE BABALARIN YANINDA


Tırnak yeme, parmak emme gibi çocuklarda istenmeyen davranışların başında gelen olumsuz davranışlarla başa çıkma yöntemlerini kursiyerlere anlatan Usta Öğretici Meryem Keskinoğlu, anne babaları uyardı. Çocuklarda meydana gelen olumsuz davranışların doğru eğitimle zamanla düzeleceğini ifade eden Keskinoğlu, çocukları yüksek sesle uyarma ve korkutma eylemleri gibi ilerde daha büyük sorunlara yol açacak davranışlardan uzak durulması gerektiğini ifade etti.

 

ALT ISLATMA GENLERDEN GELİR


Duygu durum bozukluklarına da dikkat çekilen KO-MEK kurslarında istenmeyen durumlardan olan altını ıslatan çocuklar için kursiyerlere önemli bilgiler verildi. Usta Öğretici Meryem Keskinoğlu kursiyerlere; Araştırmalara göre gece birincil gece alt ıslatmanın en önemli nedeni kalıtsaldır. Eğer tek ebeveyn çocukken aynı durumu yaşadıysa, çocuğunda olma olasılığı %44; her iki ebeveyn de bu durumu yaşadıysa çocukta olma olasılığı %77 olarak saptanmıştır. Yani çocuğunuz altını bu şekilde ıslatıyorsa ona kızmayın; çünkü bu durum büyük ihtimalle sizin ona verdiğiniz genlerle ilgilidir. Üstelik ona kızmamak için bir neden daha vardır. Bu genler nedeniyle o da kendi çocuğundan dolayı aynı durumda kalıp, sizin ne yaşadığınızı bire bir öğrenecektir. Diye ifade etti.

 

ALTINI ISLATAN ÇOCUKLARIN GECE ALTINI BAĞLAMAYIN


Altını ıslatan çocuklar için kursiyerlere çözüm önerileri sunan Usta Öğretiçi Meryem Keskinoğlu; altını ıslatan çocukların beslenmesine kesinlikle dikkat edilmesi gerektiğini ifade edilerek çocukların geçeleri altını bağlamaktan kaçınılması gerektiği belirtildi. Çocukların uyku düzenine ve tuvalet alışkanlığına dikkat edilmesi gerektiği belirtilen Keskinoğlu; eğer tüm çabalarınıza rağmen bu sorun devam ediyor ise mutlaka bir doktora başvurmalararark tıbbı destek almaya başlayın uyarısında bulundu.

 

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