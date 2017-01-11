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Kocaeli yok sayıldı!

Gebze’yi yakından ilgilendiren Bilişim Vadisi’nde Kocaeli adeta dışlandı.

Kocaeli yok sayıldı!

11 Ocak 2017 Çarşamba 09:58

Yıllarca kavgası verilen ve Bilim, Sanayi, Teknoloji Eski Bakanı Nihat Ergün’ün ısrarlarıyla Gebze Muallimköy’de temelleri atılan, Ergün’den sonra Bakanlık görevini yürüten Fikri Işık döneminde geliştirilerek 1.Etap çalışmaları tamamlanan Bilişim Vadisi’nin Yönetim Kurulu’nda Kocaeli ve Gebze adına sadece Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Haluk Görgün kaldı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın Bilim, Sanayi ve Teknoloji bakanlığı döneminde çok önem verdiği, Gebze’nin dünyaya açılan penceresi olacak Bilişim Vadisi’nde Kocaeli’nin neden yok sayıldığı büyük merak konusu. Kurucu Yönetim Kurulunda yer alan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, TÜBİTAK MAM Başkanı ve GTO Başkanı Nail Çiler artık yönetim kurulunda yok.

TÜRKİYE’NİN PROJESİ

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba ise, “Bilişim Vadisi Gebze’de olduğu için çok sahiplendik. Bizde isterdik Kocaeli’nden isimler yönetim kurulunda olsun. Bu sadece Gebze’nin değil, ülkenin projesi. Orada olanlarda bu ülkenin evlatları, yöneticileri. Bizde orada Gebze’den temsilcilerimiz olsun isterdik. Ama proje yarımkalacak diye bir şey yok. Aynı karalılıkla devam edecektir.”dedi.

 Evren KIZILTAŞ

 

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