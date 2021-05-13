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EĞİTİM:
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Kocaeli’de 1000 Okul Projesi Sanat Etkinlikleri

Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi ile Mesleki Eğitim öğrencileri işbirliği ile gerçekleşen etkinlikte, öğrencilere müzik ve resim eğitimleri verildi.

Kocaeli'de 1000 Okul Projesi Sanat Etkinlikleri

13 Mayıs 2021 Perşembe 10:55

 Güzel Sanatlar Lisesinin deneyimli kadrosu ve yetenekli öğrencileri ile muhteşem eserler ortaya çıktı. Bilgi ve beceri paylaşımı, yetenekli ve istekli öğrencilerin çalışmaları, duyarlı ve ufku geniş öğretmenlerin azmi, güzel sonuçlar getirdi. Geleceği şekillendirecek olan yeni nesil gençlere fırsatlar ve uygun ortamlar yaratıldığında onlardaki gücü görmek herkesi gururlandırdı. Proje kapsamında öğrenciler; Pandemi koşullarında tüm olumsuzlara rağmen seslerini duyurabilmek ve düşüncelerini aktarabilmek için ellerinden geleni yaptı. Böylece kendilerini daha da keşfedebilme şansı yakaladı. Proje, ‘Karanlıkların aydınlanması ancak sanat ile mümkündür. Bunu yapacak olanlarsa güçlü dinamik ve genç bir nesildir’ mesajıyla da perçinlendi.

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