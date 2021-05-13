Kocaeli’de 1000 Okul Projesi Sanat Etkinlikleri

Güzel Sanatlar Lisesinin deneyimli kadrosu ve yetenekli

öğrencileri ile muhteşem eserler ortaya çıktı. Bilgi ve beceri

paylaşımı, yetenekli ve istekli öğrencilerin çalışmaları, duyarlı ve

ufku geniş öğretmenlerin azmi, güzel sonuçlar getirdi. Geleceği

şekillendirecek olan yeni nesil gençlere fırsatlar ve uygun ortamlar

yaratıldığında onlardaki gücü görmek herkesi gururlandırdı. Proje

kapsamında öğrenciler; Pandemi koşullarında tüm olumsuzlara rağmen

seslerini duyurabilmek ve düşüncelerini aktarabilmek için ellerinden

geleni yaptı. Böylece kendilerini daha da keşfedebilme şansı yakaladı.

Proje, ‘Karanlıkların aydınlanması ancak sanat ile mümkündür. Bunu

yapacak olanlarsa güçlü dinamik ve genç bir nesildir’ mesajıyla da