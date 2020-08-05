Kocaeli'ne sağlık katacak üniversite! Yeni eğitim öğretim döneminde faaliyet gösterecek olan Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, ilimizde sağlık alanındaki ilk vakıf üniversitesi olma özelliğini taşıyor. İzmit Demokrasi Caddesi üzerine inşa edilen üniversite, Kocaeli’ye sağlık ve teknoloji alanında nitelik katacak olan kurumlar arasında yerini aldı.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:25