Kocaeli'ne sağlık katacak üniversite!

05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:25
2009 yılında kurulan Avrupa Meslek Yüksekokulu, TBMM’de kabul edilen kanunun Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi olarak resmen kuruldu. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi eğitim-öğretim faaliyetlerini Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri ve Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Avrupa Meslek Yüksekokulu ile sürdürecek. 2020-2021 Eğitim-Öğretim Akademik Yılında Avrupa Meslek Yüksekokulu’nun on beş programının yanı sıra Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümlerine öğrenci kabul etmek üzere çalışmalara başlandı.
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