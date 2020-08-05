banner490
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'ne sağlık katacak üniversite!

Yeni eğitim öğretim döneminde faaliyet gösterecek olan Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, ilimizde sağlık alanındaki ilk vakıf üniversitesi olma özelliğini taşıyor. İzmit Demokrasi Caddesi üzerine inşa edilen üniversite, Kocaeli’ye sağlık ve teknoloji alanında nitelik katacak olan kurumlar arasında yerini aldı.

Kocaeli'ne sağlık katacak üniversite!

05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:25

2009 yılında kurulan Avrupa Meslek Yüksekokulu, TBMM’de kabul edilen kanunun Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi olarak resmen kuruldu. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi eğitim-öğretim faaliyetlerini Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri ve Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Avrupa Meslek Yüksekokulu ile sürdürecek. 2020-2021 Eğitim-Öğretim Akademik Yılında Avrupa Meslek Yüksekokulu’nun on beş programının yanı sıra Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümlerine öğrenci kabul etmek üzere çalışmalara başlandı. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca’da mahalleler şenlenecek, çocuklar eğlenecek Darıca’da mahalleler şenlenecek, çocuklar eğlenecek
Mühendis adayları TEKNOFEST’e hazırlanıyor Mühendis adayları TEKNOFEST’e hazırlanıyor
Kocaeli, misafirlerini uğurladı Kocaeli, misafirlerini uğurladı
Öğrencilere ücretsiz eğitim seti Öğrencilere ücretsiz eğitim seti
Gebze Eğitim-sen'den LGS açıklaması Gebze Eğitim-sen'den LGS açıklaması
KOÇKED'in ilk semineri; verimli geçti KOÇKED'in ilk semineri; verimli geçti
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Darıca’da mahalleler şenlenecek, çocuklar...
Darıca Belediyesi, pandemi sürecinde tiyatro ve sinemaların kapalı olması nedeniyle evlerinde sıkılan çocuklara...

Haberi Oku