Konservatuar başvuruları başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarına yetenek sınavı başvuruları başlıyor. 19 Ağustos ile 4 Eylül tarihleri arasında yapılacak başvurular sonrası yetenek sınavı yapılacak ve başarılı olanlar Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nda eğitim almaya hak kazanacak. 7-8 Eylül tarihlerinde yapılacak yetenek sınavı için başvurular, 19 Ağustos Pazartesi günü itibariyle başlayacak.

7 BÖLÜMDE EĞİTİM VERİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nda Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Musikisi, Batı Müziği, Güzel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar ve Bale bölümlerinde eğitim veriliyor. Başvuru için Fuar içi Leyla Atakan Kültür Merkezi Kültür, Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü’ne bir vesikalık fotoğraf ve kimlik fotokopisi ile başvurmak yeterli. Ayrıntılı bilgi için 0262 322 18 74 numaralı telefondan bilgi alınabilir.

EN AZ 2 YIL TEMEL SANAT EĞİTİMİ VERİLİYOR

Bale ve Hat bölümleri için 4 yıl, Çocuk Resim ve Dini Musiki bölümleri için 2 yıl, diğer bölümler içinse 3 yıl temel sanat eğitimi veren Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nın alanında etkin ve başarılı eğitmenleri tarafından verilen eğitimlerle başarısı ve yetkinliği herkes tarafından biliniyor. Uzun yıllardır eğitim veren konservatuvardan yetişen öğrencilerin her yıl yetenek sınavı ile öğrenci alan üniversite devlet konservatuvarları ve güzel sanat fakültelerini kazanmaları bunun en büyük göstergesi.

ÖĞRENCİLER YETENEKLERİNİ SERGİLİYOR

Kaliteli bir eğitimle temel sanat eğitimi alan öğrenciler ayrıca Konservatuvar bünyesindeki Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Musikisi ve Çocuk Koroları’nda yer alarak konserde sahne alıyor. Her yıl Güzel Sanatlar ve Geleneksel Sanatlar Bölümü öğrencilerinin de yılsonu sergileri, sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

BÖLÜMLER VE EĞİTİMLER

Türk Sanat Müziği Bölümü’nde TSM Ses Eğitimi(18-28 yaş), Keman, Ud, Ney, Kanun(11-50 yaş) ve Klasik Kemence(15-50 yaş)eğitimi veriliyor. Türk Halk Müziği Bölümü’nde ise THM Ses Eğitimi (18-28 yaş) ve Bağlama(10-30 yaş) eğitimini öğrenciler alıyor. Türk Din Musikisi Bölümü’nde Türk Din Musikisi(17-35 yaş) eğitimi verilirken Batı Müziği Bölümü’nde öğrencilere BM Ses Eğitimi(18-28 yaş), Piyano(7-8 yaş), Elektrik/Bas Gitar(9-17 yaş), Klasik Gitar(9-13 yaş), Keman (8-15 yaş), Klarnet, Flüt( 9-25 yaş) ve Çello(10-25 yaş) eğitimi gösteriliyor.

HER YAŞA UYGUN BÖLÜMLER

Güzel Sanatlar Bölümü’nde de Yetişkin Resim, Seramik, Çini(17-55 yaş) ve Çocuk Resim(8-15 yaş) eğitimi uzmanlar tarafından veriliyor. Geleneksel Sanatlar Bölümü’nde de Hat(17-55 yaş), Tezhip, Minyatür, Katı ve Ebru(17-55 yaş) eğitimi verilirken son olarak Bale Bölümü’nden 5-6-7 yaş aralığındaki çocuklar yararlanıyor.

ÖĞRENCİ KATKI PAYI ALINIYOR

Tüm bölümler için 1’inci sınıfın hazırlık sınıfı olarak kabul edildiği Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nda birinci sınıfta başarı gösteremeyen öğrencinin üst sınıfa geçmesi veya sınıf tekrar etmesi mümkün değil. Öğrencinin devamsızlık yapmaması gerekiyor, devamsızlık hakkının yüzde 30’unu geçen öğrencinin kaydı siliniyor. Büyükşehir Belediyesi, konservatuarı kazanan öğrencilerden yalnızca “öğrenci katkı payı” alıyor.