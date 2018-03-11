banner328
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Liseliler GTÜ’ de yarışacak

TÜBİTAK 49.Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul Asya Bölge Yarışması Gebze Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek.

Liseliler GTÜ' de yarışacak

11 Mart 2018 Pazar 08:58

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK ) tarafından düzenlenen 49.Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul Asya Bölge Yarışması  Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Prof. Dr. Ahmet Ayhan Spor Salonunun da 12 Mart 14.00'de Açılış Töreni, 12-13-14 Mart Sergi, 15 Mart Ödül Töreni şeklinde yapılacak. TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla öğrenciler Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Kodlama,Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı alanlarında projelerini yarıştıracak. GTÜ ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinliğe yoğun katılım bekleniyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Liseliler GTÜ’ De YarışacaköğrenciTübitakSosyolojiTarihTeknolojik TasarımTürk Dili Ve EdebiyatıGebzeKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
‘’42 Kurs Merkezinde 1344 Kursiyer” ‘’42 Kurs Merkezinde 1344 Kursiyer”
Gebze’de okur-yazar seferberliği Gebze’de okur-yazar seferberliği
Bilgievlerinden Aklınla 1000 yaşa yarışması Bilgievlerinden Aklınla 1000 yaşa yarışması
Güvenlikl görevlilerine Afed bilinci eğitimi Güvenlikl görevlilerine Afed bilinci eğitimi
Kocaeli'nin bilinmeyenleri gün ışığına çıkacak Kocaeli'nin bilinmeyenleri gün ışığına çıkacak
Öğrenci devamsızlığı en aza indirilecek Öğrenci devamsızlığı en aza indirilecek
Yukarı Çık

banner341

banner339

‘’42 Kurs Merkezinde 1344 Kursiyer”
Okuryazarlık seferberliğine tam destek veren KO-MEK 42 kurs merkezinde toplamda 1344 kişiye okuma yazma eğitimi...

Haberi Oku