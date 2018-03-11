Liseliler GTÜ’ de yarışacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK ) tarafından düzenlenen 49.Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul Asya Bölge Yarışması Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Prof. Dr. Ahmet Ayhan Spor Salonunun da 12 Mart 14.00'de Açılış Töreni, 12-13-14 Mart Sergi, 15 Mart Ödül Töreni şeklinde yapılacak. TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla öğrenciler Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Kodlama,Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı alanlarında projelerini yarıştıracak. GTÜ ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinliğe yoğun katılım bekleniyor.