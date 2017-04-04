LYS başvuruları başladı

Üniversite adaylarının gireceği Lisans Yerleştirme Sınavları'na başvurular başladı. Başvurular, 17 Nisan'da sona erecek.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) kapsamında yapılan 2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçlarına göre, YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, isterlerse Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) başvurabilecek. Adayların, bugünden itibaren 17 Nisan'a kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.

Başvuru işlemleri, merkezden başvuru yapacak adaylar için 17 Nisan Perşembe günü mesai saati bitiminde, ÖSYM'nin internet sayfasından bireysel yapacak adaylar için ise 17 Nisan saat 23.59'da sona erecek.