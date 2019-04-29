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Meslek Liseliler Ailelerle Buluşuyor

Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden "Meslek Liselilier Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında minik Murat'a sürpriz doğum günü.

Meslek Liseliler Ailelerle Buluşuyor

29 Nisan 2019 Pazartesi 17:04

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El birliği ile hazırlanan etkinlik için, Moda Tasarım Teknolojileri öğrencileri tarafından doğum günü kıyafeti dikilerek ve hediyelerin hazırlandığı etkinliğe, yiyecek içecek bölümü öğrencileri doğum günü pastası ve ikramlık, Grafik ve Fotoğrafçılık öğrencileri afiş, Büro Yönetimi bölümü öğrencileri proje etkinliği yazılarının hazırlanmasını sağladı.

Güzellik ve Saç Bakım öğrencileri Minik Murat’ın saç ve bakımını yaparken, Çocuk Gelişimi bölümü öğrencileri ise Murat’ın keyifli vakit geçirmesi için animasyon ve pinyata hazırlayarak, çocukların güzel vakit geçirmesini sağladı.


"HATIRLANMAK GÜZELDİR PROJESİ"

Çevremizde bulunan 58 yaşındaki Zahide Gül’e Güzellik ve Saç Bakımı Alanı öğrencileri tarafından kişisel bakım hizmetleri verilmiş, Grafik ve Fotoğrafçılık Alanı ve Moda Tasarımı öğrencilerinin hazırlamış oldukları seccade ve tabloyu hediye ettiler.

Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri gerçekleştirdiği bu etkinliklerle, milli, ahlaki, insani ve kültürel değerlerimizi yaşattı ve kalıcı gönül köprüleri kurdu.


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Anahtar Kelimeler
çolakoğlu Meslek LisesiGebze
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