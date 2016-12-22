Okul - Sektör İşbirliği Geliyor!

MEB tarafından yayınlanan "Okul-Sektör İşbirliğinde Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu Çalışmaları" konulu genelge sonrası Meslek liseleri daha cazip hale getirmek için sektörle iş birliği yapmaya hazırlanıyor.

Genelge ile ,il merkezleri ve ilçelerde kurulacak mesleki ve teknik eğitim yönetim kurullarıyla sektörün istediği nitelikli iş gücünün oluşturulması hedefleniyor.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay ,genelgeyle "yönetim kurulu" modelini oluşturduklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Genelgenin usul ve esaslarıyla böyle bir kurulun oluşmasının talimatını illere gönderdik. İl milli eğitim müdürlükleriyle valilikler, bu talimatı aldıktan sonra, illerde il milli eğitim müdürünün, ilçelerde de ilçe milli eğitim müdürünün başkanlığında mesleki eğitim yönetim kurulu oluşturulacak. Bu yönetim kurulunda sanayi ticaret odasından, esnaf sanatkarlar odasından, İŞKUR ' dan, meslek odalarından, belediyelerden ve ilgili sektörlerden temsilciler olacak. Okul müdürleri, bu yönetim kuruluyla birlikte okulu yönetecek. Eğitim ortamının iyileştirilmesi, öğrencilerin yetiştirilmesi ve istihdamı ve stajları gibi birçok konuda yönetim kuruluyla birlikte kararlar alınacak ve bunlar uygulamaya geçirilecek. Öğretmen eğitimleri, atölye donatımları, fiziki ortamların iyileştirilmesi, öğrencilerin stajı, öğrencilerin mesleğe ve hayata hazırlanması gibi birçok alanda okul yönetim kurulu etkili ve yetkili olacak."



"750'nin üzerinde alanı kapattık"



Gülay, Türkiye'de şu anda 3 bin 264 meslek lisesinin bulunduğunu ve bu liseleri tek tek incelediklerini aktardı.



Meslek liselerindeki tüm alan ve dalların, bulunduğu şehrin nitelikli iş gücü ve istihdamına göre yenilenmesi gerektiğine dikkati çeken Gülay, "Sektörle görüşüp hangi alanlarda istihdam varsa o alanlar açılacak. 750'nin üzerinde alanı kapattık. Sektör hangi alanın kalmasını, hangisinin kapatılmasını istiyorsa yönetim kuruluyla paylaşıp kararı bize gönderdiklerinde Bakanımızdan onay alarak alanları ve dalları o ilin istihdam edeceği şartlara uygun revize edeceğiz." diye konuştu.



Her meslek lisesinin o alanda üretim yapan sektörle iş birliği yapacağını dile getiren Gülay, "Sektör temsilcileriyle, öğretmen eğitimi, eğitim ortamlarının güzelleştirilmesi, atölye ve laboratuvarların teknolojiye uygun yenilenmesi, öğretmenlerin yurt içinde ve dışında hizmet içi eğitimlerden geçmeleri, öğrencilerin o işletmede staj yapmaları ve işletmelerin kültürüne uygun öğrenciler yetiştirilmesi konularında işbirliği yapacağız." dedi.