Okullar 1 hafta, Üniversiteler 3 hafta tatil edildi

Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen koronavirüs toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Koronavirüs ile mücadele konusunda kapsamlı bir toplantı yapıldığını ifade eden Kalın, yaklaşık 5 saat süren toplantıda koronavirüse karşı bugüne kadar alınan tedbirler ve bundan sonra alınacak adımların kapsamlı bir şekilde değerlendirildiğini söyledi.

Küresel bir salgın haline gelen koronavirüse karşı Türkiye olarak bugüne kadar etkin ve başarılı bir mücadele verdiklerini, uzmanların, ilgili kurumların, birimlerin, sağlık kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu tedbirlerin kararlı bir şekilde uygulandığını anlatan Kalın, bu tedbirlerin devam edeceğini belirtti.

Kalın, salgınla mücadelenin sağlık, eğitim, ulaşım, turizm, ekonomi, savunma ve diğer tüm alanlarda başarılı sürdürülebilmesi için vatandaşların burada aktif rol oynamaları, rehavete ve paniğe kapılmadan yapılan resmi açıklamaları dinlemek ve tavsiyeleri titiz şekilde uygulamak suretiyle sürecin hep birlikte atlatılmasının büyük önem arz ettiğini kaydetti.



Eğitime ara verildi

Alınan tedbirler çerçevesinde mücadeleyi bundan sonra da titiz ve kararlı bir şekilde yürütmeye devam edeceklerini vurgulayan Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Cumhurbaşkanımızın başkanlığında tedbirler paketi muvacehesinde bir dizi kararlar alındı. Öncelikle ilk, orta ve lise okulları 16 Mart'tan itibaren bir hafta tatil edilecek. Dolayısıyla ara tatil önceye alınmış olacaktır. Daha sonra 23 Mart itibarıyla da uzaktan eğitim yöntemi ile internetten ve televizyon kanallarından öğrencilerimizin eğitimlerine devam etmeleri imkanı sağlanacaktır. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımız güzel kapsamlı, bir çalışma yaptılar. Bunun nasıl olacağına dair bilgilendirmeyi Milli Eğitim Bakanlığımız, bakanımız, ilgili eğitim müdürlerimiz kamuoyu ve ailelerle paylaşacaklar. İkinci olarak üniversitelerimizle ilgili yine 16 Mart'tan itibaren 3 hafta boyunca üniversitelerimiz de tatil edilecektir. Bu çerçevede bu 3 haftalık tatilin nasıl koordine edileceği ve eğitim açısından telafi edileceği konusu da YÖK koordinasyonunda belirlenecek. Üniversitelerle istişare etmek suretiyle eğitim programı tanzim edilecek, böylece üniversite eğitiminde kaybın olmaması için gerekli tedbirler de alınacaktır."

Spor müsabakaları seyircisiz oynanacak

Kalın, spor müsabakalarının büyük kalabalıkların toplandığı önemli etkinliklerin olduğunu anımsattı.

"Uzmanların yaptığı tavsiyeler, değerlendirmeler analizler çerçevesinde spor müsabakalarının nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alınmıştır." diyen Kalın, şunları kaydetti:

"Özellikle spor faaliyetlerinde böyle kalabalık ortamın oluşmaması açısından bu kararın isabetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Kamu görevlilerinin yurt dışı ziyaretleriyle ilgili bir Cumhurbaşkanlığı genelgesi hazırlandı. Bugün Cumhurbaşkanımız tarafından da imzalanacak. Buna göre de fevkalade bir durum olmadığı müddetçe kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışı izne tabi olacaktır. Dolayısıyla burada da tedbirlerin titiz bir şekilde uygulanması noktasında kamu görevlileri de üzerine düşeni bu mekanizma vesilesiyle yerine getirmiş olacaklardır. Tabii vatandaşlarımızın yurt dışına çıkışları konusu da bugün gündeme alınan başlıklardan biriydi. Tavsiyemiz yine fevkalade bir durum söz konusu olmadıkça vatandaşlarımızın yurt dışı seyahatlerini bir müddet ertelemeleri, yönündedir. Daha önce sağlık bakanımızın da ifade ettiği gibi yurt dışından Türkiye'ye gelen vatandaşlarımızın da mutlaka kontrollerini yaptırarak kendilerini 14 gün tecrit etmeleri, karantina altına almaları büyük önem arz etmektedir. Bu süreci, el birliğiyle ne rehavete ne de paniğe kapılmadan, inşallah birlikte atlatma imkan ve kabiliyetine sahibiz."

Kalın, dünyadaki tabloya bakıldığında şu ana kadar Türkiye'de alınan tedbirlerin son derece etkili olduğunu, netice verdiğini gördüklerini, bu kararlılıkla bir panik havası yaratmadan ama rehavete de kapılmadan tedbirleri uygulamak suretiyle bu süreci birlikte yürüteceklerini vurguladı.

Kamunun yanında vatandaşların tavsiyeleri titiz bir şekilde hayata geçirmelerinin, dikkat etmelerinin son derece önem arz ettiğini anlatan Kalın, "Bu konularla ilgili ilgili bakanlıklarımızın, başkanlıklarımızın, kurumlarımızın sürecin akışına göre dönem dönem farklı bilgilendirmeleri olabilir. Bunu da zaten ilgili kurumlarımız bakanlıklarımız ihtiyaç hasıl olduğunda kendileri yapacaklardır." diye konuştu.

"Eğitimlerine internet ve televizyon üzerinden devam edecekler

Kalın, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"16 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle erkene alınıyor okulların ara tatili, 23 Mart itibarıyla da uzaktan online eğitime geçilecek. 23 Mart'tan sonrası tatil kapsamına mı giriyor?" sorusuna Kalın, "Evet tatil devam ediyor. Çocuklarımız yine evlerinde olacaklar ama evden eğitim suretiyle internet ve televizyon kanalları üzerinden evden eğitimlerini almaya devam edecekler. Okula gitmeyecekler, evde kalacaklar ama eğitimlerine internet ve televizyon üzerinden devam edecekler." yanıtını verdi.

"Ne kadar olacak bu süre?" sorusu üzerine Kalın, bir hafta olarak planlandığını belirtti.

"Tiyatro, konser gibi etkinliklere ilişkin bir tedbir düşünülüyor mu?" sorusuna karşılık Kalın, "Kültür ve Turizm Bakanımız bu konuyu çalıştıklarını ifade ettiler. Bununla ilgili bütün değerlendirmeleri yaptıktan sonra kendileri bir açıklama yapacaklar." ifadesini kullandı.

"Bir kişide virüs tespit edilmişti. Sağlık Bakanı onun çevresindeki kişilerin de gözlem altına alındığını belirtmişti. O kişilerde virüs tespit edildi mi ya da onların sağlık durumu ve o kişinin sağlık durumu nedir?" sorusuna Kalın, şu yanıtı verdi:

"Bu kişinin sağlık durumu iyi, etrafında onunla birlikte karantinaya alınan kişilerle ilgili de herhangi bir sorun söz konusu değil. Zaten bu karantina tedbir amaçlı bildiğiniz gibi yapılan testler sonucunda sadece bir kişide bu pozitif olarak çıktı. Bu karantinanın da ve tedavi sürecinin de netice vermesini bekliyoruz, umut ediyoruz."

"İtalya'da virüsün yayılmasından sonra orada bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilmesi için Çin'dekine benzer tahliye operasyonu planlanıyor mu?" sorusu üzerine Kalın, "İtalya'dan böyle bir tahliye planımız şu anda yok. Vatandaşlarımızın orada olmaları halinde kendilerini koruma altına almaları son derece önemli. Ama Türkiye'ye gelmeleri halinde de gerekli prosedürleri izlemeleri, Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri doğrultusunda testlerini yaptırmaları, kendilerini tecrit etmeleri son derece önem arz ediyor." yanıtını verdi.

"Kreş ve gündüz bakımevleri için bir uygulama olacak mı?" sorusuna Kalın, "Kreş ve gündüz bakımevleri konusu gündeme gelmedi. Ama burada velilerin, ebeveynlerin bir tercihte bulunmaları söz konusu olacak. Bununla ilgili bir düzenlemeden ziyade kendilerinin bir inisiyatif alarak bu yönde adım atmalarını tavsiye ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Tek bir vaka gördük ama bu halen geçerli mi?" sorusuna karşılık Kalın, şu ana kadar tespit edilen tek vaka olduğunu açıkladı.

Kalın, "Yurt dışı çıkışları ve girişleriyle ilgili uyarınız oldu. Sayın Cumhurbaşkanının yurt dışı programlarını etkileyecek bir durum söz konusu mu?" sorusuna, "Cumhurbaşkanımızın da yurt dışı programlarını bir müddet erteliyoruz." yanıtını verdi.

"Çok başarılı bir süreç yönetimi olacağını düşünüyoruz"

"Dershaneler tatil olacak mı?" sorusu üzerine Kalın, "Bu yönde tavsiyemiz, onların okullarla ve üniversitelerle ilgili ara verme, tehir etme takvimine kendilerini uydurmaları." dedi.

Kalın, 16 Mart itibarıyla ilk ve ortaöğretimin tatile girdiğinin, 23 Mart itibarıyla öğrencilerin evlerinden eğitimleri almaya devam edeceklerini yineledi.

Milli Eğitim Bakanlığının bununla ilgili bir televizyon, internet, uzaktan eğitim altyapısı hazırladığını ifade eden Kalın, bunların detaylarının ailelerle öğrencilerle paylaşılacağını kaydetti.

Eğitiminin inkıtaya uğramaması, zaman kaybı olmaması öbür taraftan da salgınla mücadelede herhangi bir zaafa mahal vermemek için böyle bir formülün geliştirildiğini dile getiren Kalın, "Detaylarına baktık çok başarılı bir yöntem. Dünyada ilk defa uygulanacak bu şekilde. İnşallah çok başarılı bir süreç yönetimi olacağını düşünüyoruz." dedi.

Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salı günü İstanbul'da Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir zirve toplantısı olacağını bildirdi.

"Kamu çalışanları arasındaki kronik rahatsızlığı olanlar için izin durumu söz konusu olabilir mi?" sorusunu Kalın, "Kendileri bu izni kullanabilirler. Böyle durumda olanlar, hissedenler varsa tabi ki derhal bunun gereğini yapmalılar. Bununla ilgili bir genelge söz konusu değil ama mutlaka testlerini yaptırsınlar. Bir semptom tespit edilmesi, teşhis edilmesi halinde de bunun gereğini yapsınlar. Bunun için gerekli izinleri de alsınlar mutlaka." şeklinde cevapladı.

"Spor müsabakalarıyla ilgili uygulama bu hafta mı başlayacak?" sorusuna Kalın, "Spor Bakanımız da toplantıdaydı zaten, kendisi de bunu Futbol Federasyonu ve ilgili birimlerle görüşecek. Bunun bu hafta sonu itibarıyla başlaması önem arz ediyor." yanıtını verdi.

"Öğretmenler ve üniversitelerdeki idari kadrolar da idari izinli mi sayılacak?" sorusunu Kalın, "Üniversitelerdeki idari kadrolarla ilgili şu anda böyle bir planlama yok, YÖK tasarrufunda planlanacak. Bazı üniversiteler kendileri de bu konuda karar verebilirler. Öğretmenlerimizin durumuyla ilgili de Milli Eğitim Bakanlığımız bu konuda bir açıklama yapacak." diye yanıtladı.