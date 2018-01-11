Okur-yazar buluşmasında görkemli final

Gebze’deki tüm 3. sınıf öğrencilerine Ayşegül Kara Zorlu’nun ‘Şakrak’ isimli çocuk kitabının hediye edildiği okur-yazar buluşmalarının final töreninin ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker çocuklara, “Sizler bizlerin yarınları, umutlarısınız. Sizlerin kendinizi çok iyi geliştirmesi lazım. Bunun için de en başta yapmanız gereken bol bol kitap okumaktır” öğüdünde bulundu

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen okur yazar buluşmaları kapsamında ilköğretim 3. Sınıf öğrencilerine yazar Ayşegül Kara Zorlu’nun Şakrak isimli çocuk kitabı hediye edildi. 10 bin kitabın Gebzeli çocuklarla buluştuğu okur yazar buluşmaları kapsamında GKM’de düzenlenen final programı oldukça coşkulu geçti.

Gebze Belediye Başkanı Adan Köşker’in ev sahipliğinde düzenlenen programa belediye başkan yardımcısı Engin Güzel, belediye meclis üyeleri, Gebze Kütüphane Müdürü Tevhide Buğan, Gebze İlçe Tarım Müdürü İbrahim Irmak, KOSİDEF Genel Başkanı Bahattin Demircan, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve kitabın yazarı Ayşegül Kara Zorlu da katıldı.

BOL BOL KİTAP OKUYUN

Programın açılışında selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker öğrencilere bol bol kitap okumaları öğüdünde bulundu. Başkan Köşker, “Sizler bizlerin yarınları, umutlarısınız. Sizlerin kendinizi çok iyi eğitmesi lazım. Bunun için de en başta yapmanız gereken bol bol kitap okumaktır. Gebze Belediyesi olarak eğitimin her zaman destekçisi olduk olmaya da devam edeceğiz. Okur-yazar buluşmaları kapsamında “Şakrak” isimli çocuk kitabından 10 bin adet sizlerin istifade etmesi için dağıttık. Umarım kitabı beğenmişsinizdir. Kitap okuma alışkanlığı bu yaşlarda kazanılır ve bizler sizlerin kitap okuma alışkanlığı kazanmanız için okullarda düzenlediğimiz bu tür etkinlikleri yapmayı sürdüreceğiz” dedi.

MİNİKLERDEN BAŞKAN’A SÜRPRİZ

Okur-yazar buluşması sayesinde okudukları kitabın yazarı ile buluşma fırsatı bulun öğrenciler de Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e sürpriz yaptı. Sahneye “İyi ki Varsın Başkan Amca” yazılı pankartla çıkan minikler, Başkan Köşker’e kitaplar için teşekkür etti. Başkan Köşker, “siz kitap okumayı sürdürdüğünüz sürece bu tür etkinlikleri devam ettireceğiz” diyerek öğrencilere hediye takdiminde bulundu.

KİTAPLARINI İMZALADI

Yazar Ayşegül Kara Zorlu öğrencilerle “Şakrak” hakkında sohbet etti, kitapla ilgili sorularını cevapladı. “Şakrak’ın” animasyon filminin gösteriminin ardından Yazar Ayşegül Kara Zorlu öğrencilere “Şakrak” kitabının dördüncü serisinin Gebze’de geçeceği müjdesini verdi. Kitapta bulunan bazı oyunları öğrencilerle sahnede oynayan Yazar Ayşegül Kara Zorlu öğrenciler için kitaplarını tek tek imzalayarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.