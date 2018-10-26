Otobüs sürücülerine “Empati Eğitimi”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Sürücü Empati Projesi’nin lansmanı için toplantı düzenlendi. Büyükşehir Meclis Salonunda gerçekleşen tanıtım programına Büyükşehir Genel Sekreteri İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, Toplu Taşıma Dairesi Başkanı Salih Kumbar, UlaşımPark A.Ş. Genel Müdürü Yasin Özlü ve sürücüler katıldı. Eğitimler, 650 sürücüye 20 kişilik gruplar halinde 16 hafta boyunca verilecek.

SÜRÜCÜ EMPATİ EĞİTİMİ

Ulaşımpark, otobüs sürücülerinin eğitimlerini her alanda sürdürüyor, hizmet ağını daha kaliteli olması için çalışmalar yürütüyor. Bu amaç ile vatandaştan; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi’ne, Ulaşımpark Yolcu İlişkileri Birimi’ne ve Whatsapp Destek Hattı’na gelen şikayet, öneri ve istekler titizlikle inceleniyor. Bu şikâyet ve öneriler, Gizli Yolcu Anketi uygulaması ile elde edilen sonuçlarla birleştirilerek düzeltici ve geliştirici faaliyetler gerçekleştiriliyor. Bu doğrultuda sürücülere Empati Yetkinliği kazandırılarak, hizmet kalitesinde sürekli iyileştirme sağlamak için “Sürücü Empati Eğitimi Projesi” başlatıldı

ÇEVRECİ VE YENİLİKÇİ ULAŞIM HİZMETLERİ

Sürücü Empati Eğitimi Projesinin tanıtımında konuşma yapan UlaşımPark A.Ş. Genel Müdürü Yasin Özlü; Ulaşımpark, sınırlı kaynaklarını daha etkin, daha verimli kullanmak için bilgi ve iletişim teknolojilerine yatırım yapıyor. Bu yatırımlar sonucunda sağlanan tasarrufla hizmet ve yaşam kalitesi yükseltiliyor. UlaşımPark, yaptığı çalışmalar ile ulaşım araçlarının doğada bıraktığı karbon ayak izini azaltıp, çevreye ve doğal kaynaklara saygılı, tüm bunları yenilikçi ve sürdürülebilir yöntemlerle yapmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“YOLCULARA KARŞI DAHA ANLAYIŞLI OLUN”

Sürücüler için başlatılan Sürücü Empati Eğitimi Projesinde ilk eğitimi başlatan ve “İşiniz gereği hayatın her kesiminden vatandaşlarla bir araya geliyorsunuz” diyerek sözlerinde devam eden Özlü” Onların hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Yolculara karşı daha anlayışlı olmanız gerekiyor. Taşıdığınız yolcular ya komşunuzdur ya bir iş arkadaşınızın oğlu eşi dostu olabilir. O yüzden yolculara taşıma hizmeti verirken onlara karşı hep olumlu davranın. O yolcunun bir akrabanız bir tanıdığınız olduğunu var sayarak, ona göre davranın. Ben çalışmalarınızı daha da üzerine koyarak başarılarınızı artıracağınıza inanıyorum. Yolunuz açık olsun, kazasız yolculuklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Eğitimlerde vatandaşlardan gelen şikayetler baz alınarak, en fazla olan şikayetler üzerinden örnekler verilerek ve kısa videolar izletilerek anlatılıyor. Ayrıca eğitimin içeriğinde; durakta duramama telefon ile konuşma, hızlı ve sert araç kullanımı, yolcu ile iletişim yolcu ilişkileri, gizli yolcu uygulaması konuları işleniyor.