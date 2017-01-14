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Özel İlim’den TEOG’da başarı!

Darıca’da bulunan Özel İlim Okulları bölge basını ile bir araya gelerek okul hakkında bilgiler verdi.

Özel İlim'den TEOG'da başarı!

14 Ocak 2017 Cumartesi 11:00

Okul Müdürü Halil Bulut, TEOG’da yakaladıkları başarıyı Gebze basınıyla paylaştı.

Geçtiğimiz yıl Darıca’da açılan Özel İlim Eğitim Kurumları bölge basını ile kahvaltıda bir araya geldi. Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Coşkun, Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Bulut, İsmail Keskin, Çetin Malkoç, Ömer Kurt ve Telat Coşkun’un katıldığı programda okul hakkında bilgiler verildi.

BİZİ BİR ARAYA İDEALLERİMİZ GETİRDİ

Programda konuşma gerçekleştiren Özel İlim Eğitim Kurumları  Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Coşkun, “Öncelikle 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler gününüzü kutluyorum. Hem bu vesile ile hemde okulumuz hakkında bilgiler vermek üzere bugün bir araya geldik. 7 tane inançlı iş adamı bir araya gelerek Özel İlim Eğitim Kurumları’nı kurduk. Bizi bir araya ideallerimiz getirdi. Bugün geldiğimiz noktada çok şükür hedeflerimizi bir bir gerçekleştiriyoruz” dedi.

TÜM ÖĞRENCİLERİMİZLE BAŞARIYI YAKALIYORUZ

Konuşmalarında şu ifadelere yer veren Coşkun, “Şuanda 170 öğrenci okulumuzda eğitim görüyor. Biz bu okulu bölgemize katkı sunmak adına kurduk. İlk okul ile başlayan okulumuz bu yıl ortaokulu da bünyesine katarak yoluna devam etti. TEOG’da 80.66 puan ile iyi bir başarı elde ettik. Biz birkaç öğrenci ile değil, tüm öğrencilerimizle bu başarıyı yakalamak için çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde bu başarı grafiği daha da yükseğe çıkacaktır” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından gazetecilerle hatıra fotoğrafı çekilen okulun yönetim kurulu üyeleri daha sonra okuldaki sınıfları gazeteciler ile birlikte gezerek bilgi verdi. 

Samet KAHRAMAN

 

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