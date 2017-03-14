Petrol şirketi yöneticilerine yangın eğitimi

KBB İtfaiyesi olası yangınlara karşı ilk müdahalenin yapılabilmesi için kentteki kuruluşlara eğitim veriyor. Bu kapsamda TP Petrol Dağıtım A.Ş.’nin Bölge Müdürleri ve üst düzey yöneticilerinden oluşan 11 personeli, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi (KOBİTEM)’den temel yangın eğitimi aldı. Eğitimde, yanma ve yangın teorisi, yangın yerindeki tehlikeler, söndürme maddeleri ve teknikleri, portatif söndürücüler, yangın hortum dolapları, koruyucu donanım ve yangına müdahale teknikleri konularında teorik ve uygulamalı bilgiler sunuldu.



3 BİN 127 İŞYERİ ÇALIŞANINA YANGIN EĞİTİMİ

KOBİTEM, Kocaeli’deki özel şirketlerin ve kamu kurumlarının acil durum ekiplerine, iş güvenliği kapsamında, yangın eğitimleri vermeye devam ediyor.

2016 yılında farklı işyerlerinin 3 bin 127 çalışanı yangın eğitimlerinden yararlandı. TP Petrol Dağıtım A.Ş.’nin üst düzey yöneticileri de eğitim almak için konusunda uzman olan Kocaeli İtfaiyesini tercih etti.

TEHLİKE SINIFINA GÖRE EĞİTİM

İşletmenin tehlike sınıflandırmasına göre, bir ila dört gün arasında değişen sürelerde verilen eğitimlerde; acil durum ekiplerinin görevleri, yanma ve yangın teorisi, yangın yerindeki tehlikeler, söndürme maddeleri ve teknikleri, portatif söndürücüler, yangın hortum dolapları, koruyucu ekipman ve yangına müdahale teknikleri başta olmak üzere birçok alanda bilgiler sunuluyor.





Kapalı dumanlı ortamda ilerleme tekniklerinin uygulamalı olarak öğretildiği eğitimlerde ekip organizasyonu, gaz ve akaryakıt yangınları ile mücadele teknikleri konularında teorik ve pratik bilgiler veriliyor.

EĞİTİM OKUL GİBİ ÇALIŞIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Türkiye’deki diğer illerin itfaiye teşkilatlarına ve birçok ülkeden gelen itfaiye ekiplerine, üç haftalık hizmet içi mesleki eğitimler veriyor. KOBİTEM adeta bir eğitim okulu gibi hizmet veriyor. Altı yıldan bu yana kesintisiz olarak süren eğitimler bu yıl da devam edecek. Öte yandan ülkemizde altı adet örneği olan ve ilimizde Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bulunan İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği alan programı öğrencileri de Kocaeli İtfaiyesi’nin himayesinde eğitim görüyor. Okulun tüm mesleki dersleri Kocaeli İtfaiyesi tarafından veriliyor.

