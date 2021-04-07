Sanayiden GTÜ'ye laboratuvar

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile bir Kale Grubu şirketi olan ve ülkemizin fabrika baca gazındaki atık ısının kullanılması ile ısıtılan ilk modern serasını işleten Mavruz Tarım arasında Ar-Ge odaklı iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile Biyoteknoloji Enstitüsü bünyesinde yüzde yüz hibe destek ile Element Analiz Laboratuvarı kurulacak. Laboratuvar GTÜ’yü mineral analizlerinde referans merkezi yapacak.

Element Analiz Laboratuvarı Ar-Ge Çalışmalarını Hızlandıracak

Tümüyle bitki, gıda, toprak, gübre ve besin çözeltisi numunelerinin analizine yönelik çalışmaların yürütüleceği Element Analiz Laboratuvarı ile verimlilik, sürdürülebilirlik ve insan sağlığı odaklı bitki besleme (gübre) ve fonksiyonel gıdalar ile ilgili Ar-Ge çalışmaları daha da hız kazanacak.

Ülkemizin 11 Araştırma Üniversitesi’nden biri olan GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü ile sürdürülebilir ve çevre dostu topraksız sera üretiminde inovasyon ile öne çıkan Mavruz Tarım arasında bir süredir devam eden görüşmeler neticesinde, 2 Nisan Cuma günü 10 yıllık bir iş birliği protokolü imzalandı. GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN’ın başkanlığında Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Işıl KURNAZ, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ümit Barış KUTMAN ve Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Elif Damla ARISAN’dan oluşan GTÜ heyeti, Çanakkale’nin Çan ilçesinde dünyanın 12. büyük üretim tesisi olan Çanakkale Seramik yerleşkesinde Kale Grubu Başkanı ve CEO’su ve aynı zamanda Mavruz Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep BODUR OKYAY tarafından karşılandı.

Türkiye’nin İlk Modern Serası Olacak

İmzalanan protokol kapsamında, Mavruz Tarım tarafından kurulmuş olan ve Türkiye’nin fabrika baca atığındaki ısıdan yararlanılarak ısıtılan ilk modern serası olma özelliğini taşıyan, 40 dönümü aşkın büyüklükteki topraksız domates serasında sürdürülebilirlik, verimlilik ve kalite odaklı, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat hedefleri ile uyumlu Ar-Ge çalışmaları yürütülecek. Besin içeriği zenginleştirilmiş, gıda güvenliği tescillenmiş, fonksiyonel ve biyogüçlendirilmiş domateslerin ve katma değerli domates ürünlerinin çevre dostu ve innovatif yöntemler ile geliştirilmesi için üniversite ve sanayi iş birliği yapacak.

Laboratuvar, GTÜ’yü Referans Merkezi Haline Getirecek

Mavruz Tarım’ın bu kapsamda yapacağı yüzde yüz hibe destek ile, GTÜ kampüsünde Biyoteknoloji Enstitüsü bünyesinde tümüyle bitki, gıda, toprak, gübre ve besin çözeltisi numunelerinin analizine yönelik bir Element Analiz Laboratuvarı kurulacak. Kurulumunun 2021’in ilk yarısında tamamlanması planlanan bu Element Analiz Laboratuvarı’na Kale Grubu’nun kurucu ve onursal başkanı olan Dr. İbrahim BODUR’un adı verilecek. Söz konusu altyapının üniversitemize kazandırılması ile Biyoteknoloji Enstitüsü tarım ve gıda ile ilgili mineral analizlerinde bir referans merkez haline gelecek; bilhassa verimlilik, sürdürülebilirlik ve insan sağlığı odaklı bitki besleme (gübre) ve fonksiyonel gıdalar ile ilgili Ar-Ge çalışmaları daha da hız kazanacak.

Kale Seramik – GTÜ İş Birliği Ele Alındı

Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN ve eşliğindeki GTÜ heyeti, Çanakkale Seramik Çan yerleşkesinde Kale Seramik Ar-Ge Merkezi’ni ziyaret ederek Ar-Ge altyapısı ve yürümekte olan bazı Ar-Ge projeleri hakkında bilgi aldıktan sonra, Ar-Ge Merkezi Müdürü Dr. Kağan Kayacı tarafından yapılan Ar-Ge faaliyetleri sunumunu dinlediler. Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep BODUR OKYAY’ın da katıldığı görüşmelerde Kale Grubu ile GTÜ’nün geçmişten günümüze Ar-Ge iş birlikleri ele alındı ve bu iş birliğini biyoteknoloji ve tarımdan başlayarak inşaat malzemeleri sektörü de dahil olmak üzere farklı sektörlerin Ar-Ge ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak geliştirme konusunda mutabakata varıldı. Ardından heyet yerleşkedeki çeşitli üretim tesislerini yerinde inceledi. Oradan Mavruz Tarım seralarına geçen heyet, Mavruz Tarım Genel Müdürü Turhan Demir tarafından karşılandı ve seraları gezerek bilgi aldı. GTÜ-Mavruz Tarım iş birliği protokolü de burada imzalandı.

Akademik Güç Birliğine Zemin Hazırlandı

Gebze Teknik Üniversitesi heyeti daha sonra Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep BODUR OKYAY eşliğinde Çan’dan Çanakkale’ye geçerek Çanakkale 18 Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat MURAT’ı makamında ziyaret etti. GTÜ ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi arasında iş birliği imkanlarının değerlendirildiği ve ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin BACAK ile Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mehmet Erkan KILLIOĞLU’nun da katıldığı toplantıda başta Biyoekonomi, Biyoteknoloji, Tarım ve sürdürülebilirlik alanlarında olmak üzere Ar-Ge odaklı bir iş birliği tesis edilmesi konusunda fikir birliğine varıldı ve bu doğrultuda atılacak adımlar planlandı.









