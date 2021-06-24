ŞAYIR’DEN GEBKİM’ ÖRNEK OKUL PROJESI TEŞEKKÜRÜ

Göreve geldiği günden bu yana eğitime verdiği desteklerle adından sıkça söz ettiren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’den, Dilovası’na kazandırdığı anaokulu için GEBKİM OSB Başkanı ve yönetimine teşekkür etti.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve GEBKİM OSB Başkanı Vefa İbrahim Aracı ve yönetiminin geçtiğimiz yıl çalışmasını başlattığı GEBKİM Anaokulu’nun temeli geçtiğimiz yıl atılmış ve kısa sürede tamamlanarak önceki gün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımı ile hizmete açıldı.

BAŞKAN ŞAYİR’DEN ÖRNEK OKUL TEŞEKKÜRÜ

Görkemli açılış sonrası tüm Dilovası’lara hizmet verecek GEBKİM Anaokulu’nun Dilovası’nda ki bir çok öğrenciye hizmet vermesinden dolayı mutluluk duyduğunu belirten Başkan Şayir, “Geçtiğimiz yıl GEBKİM OSB Başkanı Vefa İbrahim Aracı ile yaptığımız görüşmeler sonrası yapılan protokolle inşaatına başlanan anaokulumuz, dün Bakanımız Mustafa Varank’ın ve değerli konukların katılımı ile hizmete açıldı. Sanayi tesislerimizle birlikte Dilovası halkına da hizmet verecek olan anaokulumuzda çocukların dünyayı keşfedeceği Montessori Sınıfı, Sanat, Jimnastik, Kimya, Kültür, Yabancı Dil, Masal, Matematik sınıflarının yanı sıra 70 farklı zeka oyununu oynayabilecekleri Zeka oyunları sınıfları şeklinde hizmet verecek. Anaokulumuzda 120 öğrenci tam gün, 240 öğrencinin ise yarım gün eğitim alabilecek. Bu kadar donanımlı Türkiye’ye örnek bir okulumuzun ilçemize kazandırılmasında büyük destek veren GEBKİM OSB Başkanı Vefa İbrahim Aracı ve yönetimine çok teşekkür ediyorum.



