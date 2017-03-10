Sınavdan önce yenilen poğaça ve simit konsantrasyonu bozar

Okan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Funda Şensoy

12 Mart 2017 Pazar günü gerçekleşecek YGS öncesi öğrencilere beslenme konusunda tavsiyelerde bulundu.



Okan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Funda Şensoy yapılan birçok araştırmanın doğru beslenmenin; beyin gelişimi ve hafızayı etkilediği sonucuna vardığını belirterek sınav öncesi beslenmede yapılması gerekenleri şöyle sıralıyor:



• Sınavdan bir gün önce besin çeşitliliğinin sağlandığı bir öğle ve akşam yemeği tüketilmeli; aşırı yağlı ve yağda kızartılmış; vücuda ağır gelebilecek yemekler tüketilmemelidir. Kurubaklagiller, lahana, brokoli gibi besinler vücutta gaz yapacağından, rahatsız da edebilir. Yatmadan en geç iki saat önce muz ile süt, kivi ile yoğurt gibi bir ara öğün uykudayken vücut sistemlerin düzenli olarak çalışmasına yardımcı olur. İçeriğindeki kafeinden kaynaklı uykusuzluğa neden olabilecek çay, kahve ve kola gibi gıdalar yerine bitki çayları veya taze sıkılmış meyve suları tercih edilebilir.

• Sınav öncesinde mutlaka evde kahvaltı yapılmalı. Poğaça veya simit gibi dışarıdan alınan gıdalar, kan şekerini olumsuz etkilediğinden sınav anı konsantrasyonunu bozabilir. Kaliteli besin ögeleri içeren bir kahvaltı ile güne başlamak sınav anındaki konsantrasyonunuzu da arttıracaktır.

• Özellikle sınav sabahı çok tuzlu ve çok şekerli besinleri aşırı tüketmemek gerekir. Tuzlu olanlar susama hissini arttırırken, pekmez gibi şeker oranı yüksek olan besinler ise kan şekerini hızla yükseltir ve aynı hızla düşürür.

• Daha önce denemediğiniz, dışarıda ve ya açıkta satılan besinler yerine evde daha önceden tükettiğiniz besinleri tercih etmeye özen gösteriniz. Her ürünün mutlaka son kullanma tarihine bakmanız, son dakikada oluşabilecek besin zehirlenmelerinde sizi koruyacaktır.

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