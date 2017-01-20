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Tatil nasıl fırsata çevrilir?

Özel İlim Eğitim Kurumları Rehber Öğretmeni Merve Ünal Karakuş, çocukların karne almalarıyla beraber, okulların yarıyıl tatiline girmesinin; eğlenmek, dinlenmek ve dönem boyunca sergiledikleri performansı değerlendirmek açısından iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Tatil nasıl fırsata çevrilir?

20 Ocak 2017 Cuma 11:19

Ünal şu tavsiyelerde bulundu: “Karne; başarılı olunan dersleri ve desteklenip geliştirilmesi gereken dersleri gösteren bir belgedir. Çocuklar, karne notlarına bakarak ‘’işe yaramaz, tembel’’ veya ‘’çok başarılı’’ olarak değerlendirilmemelidirler. Karne notları ne olursa olsun çocuğun yanında olun. Başarıları için övgülerde bulunun. Aşırı ödüllendirmelerden kaçının. 

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