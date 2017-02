Teog Birincileri Altınla Ödüllendirildi!

Akçakoca Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ödül törenine; Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu’nun yanı sıra Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İlçe Milli eğitim Müdürleri, Okul Müdürleri, veliler ile Türkiye birincisi 25 öğrencimiz; Ahmet Hasan Okumuş, Aybike Derin, Ayşe Azra Artur, Batuhan Sarıdere, Cansu Sanbay, Defne Çiftçi, Emirhan Pektaş, Gökhan Gülçakır, Hasan Eren Çakır, İrem Dülek, İrem Pekru, Kerem Bayhan, Kübra Yıldız, Mehmet Gökay Durdu, Mustafa Öztürk, Pınar Balcı, Süeda Yavru, Tuana Ayşe Erol, Tunahan Yılmaz, Yağmur Oğuz, Yiğit Çamur, Yusuf Tamer Kanık, Zehra Nil Sarışık, Zeynep Demirel ve Zeynep Nur Okuş katıldılar.



EĞİTİME YAPILAN YATIRIMLAR GELECEĞE YAPILAN YATIRIMLARDIR

İlk olarak konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, "Bugün burada 2016-2017 TEOG Sınavı'na katılan 25 bin öğrenciden 120 sorunun tamamını doğru cevaplayan sayın öğrencilerimizle, sayın valimizin katılımlarıyla ödül töreni düzenliyoruz. Kocaeli’ye gelmeden önce sayın valimiz bana eğitim seviyemizi düzeltmek için hazırlık yapmamı söyledi. Kocaeli’nin ekonomide büyük bir yere sahip olduğu için başarı açısından daha iyi olduğunu düşünüyorum. Eğitimde başarı seviyemizi yükseltmek için bir eylem planı hazırlayarak yaptığımız planla bu konuma geldik ve daha da iyi yerlere geleceğiz. Okul öncesi eğitimde pilot il kapsamına alındık, bu da çok önemliydi. TEOG sınavlarında, eğitimde, bu başarının yakalanmasında kaymakamlarımızın öğretmenlerimizin, velilerimizin çok büyük katkıları oldu. Eğitime yapılan yatırımlar geleceğe yapılan yatırımlar demek bunu hiçbir zaman unutmamalıyız” dedi.

EĞİTİME 600 MİLYON TL

Konuşmasına devam eden Güzeloğlu, “Bugün bilgi çağında bilginin en önemli değer olduğu bir dönemden geçiyoruz, bu gerçeğin gerisinde kalmamız mümkün değildir. Her kurum bu kapsamda planlarını uygulamalı gayret göstermelidir. Kocaeli’miz Türkiye’nin en önemli üretim merkezi ve kapasitesi derinlikleri çok büyük ancak bunun yanı sıra insani yaşam kalitesinin eğitim olduğunu bilerek eğitimle ilgili hedeflerini de zirveye revize etmek zorundadır. Benim Kocaeli için çizdiğim hedef eğitimde, mutlu, güvenli, istikrarlı eğitim kurumlarıyla yaşam boyu eğitim-öğretimin gerçekleştiği bir Kocaeli oluşturabilmek. Eğitim için çok önemli olan okul öncesinden başlayarak, fiziksel yatırımlar için harcadığımız miktar 600 milyon TL'ye ulaştı. Bu atılan fidanların gelecekte çok daha güçlü kazanımlar yaratacağını düşünüyorum. Burada bulunan öğrencilerimizin tüm aileleleri ve yakınlarını, öğretmenlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Hedefimiz başarıdır ancak başarı tek boyutlu değildir, sadece sınava dayalı başarı değil aklın edeple bilimin ahlakta buluşması asıl hedefimizdir” dedi.

TAKİP EDİLEN BİR İL OLDU

Devamında Güzeloğlu, “İnsani yaşam kalitesinin kalkınmanın en temel göstergesinin eğitim olduğunu bilerek eğitimle ilgili hedeflerini ortaya koymaktadır. Eğitimde mutlu, güvenli, istikrarlı, eğitim kurumlarıyla aile ve toplumun birleştiği hayatın her noktasında gerçekleştiği bir model eğitim kalitesini hedeflemektedir. Kocaeli insanlığında başaracağını, hedeflerine ulaşacağını tüm kurumsal yapılarıyla üniversiteleriyle yerel yönetimleriyle okula ile birlikleriyle odalarıyla kenti oluşturan tüm dinamik yapılarıyla bugünkü gelinen nokta, son 3 yılın izlenilen takip edilen modern bir il oldu” dedi

ÖZGÜVEN DUYGUSUNU YENİDEN KOCAELİ’YE KAZANDIRDIK



Kocaeli’miz Türkiye’nin en önemli sınai, ticari ve ekonomik bir öğretim merkezi. Kapasitesi, derinlikleri şüphesiz çok büyük. Eğitim ile ilgili hedeflerini en öteye, zirveye revize etmek zorundadır. Türkiye’nin en zirvesinde değil Türkiye’ye model olacak bir kent olabilmektir. Eğitim kurumlarıyla aile ve toplumun birleştiği, yaşam boyu eğitim ve öğretimin hayatın her alanında ve hayatın her noktasında birleştiği bir model kent. Buna kararlılık ve başarıyla gidiyoruz. Kocaeli’ye, Kocaeli insanımıza verdiğimiz sözü yerine getirdik. Özgüven duygusunu yeniden Kocaeli’ye kazandırdık. Kenti oluşturan tüm dinamik yapılarıyla son iki buçuk yılda eğitimde takdir edilen, model alınan bir büyük şehir olduk. Son üç yılda fiziksel olarak gerçekleştirdiğimiz yatırımlar yaklaşık 600.000.000 Türk lirasına ulaştı. Türkiye’nin en fazla yatırım yapan, fiziki alt yapıyı en güçlü şekilde gerçekleştiren il konumunda olduk. İnşallah bu atılan tohumların, dikilen fidanların okul öncesinden başlayarak artan başarıların gelecek her gün daha güçlü hem ilimiz hem de ülkemiz için kazanımlar, sonuçlar katacağına inanıyorum. Bugün burada övgüyü hakkeden öğrencilerimiz var ve hepsini sevdiğimi belirtmek istiyorum. Her birisi bizim için çok değerli. Burada bulunan tüm anne ve babaları, öğretmenlerimizi yürekten tebrik ediyorum.” diyen Sayın Valimiz emeği geçen herkese teşekkür etti.



