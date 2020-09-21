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TÜBİTAK 4004 Projesi Müzelerde Gerçekleşti

TÜBİTAK tarafından ‘Üstün Zekalı’ öğrencilere yönelik kabul gören psikoloji alanındaki ilk 4004 kodlu proje; Atatürk ve Redif Müzesi ile Kasr-ı Hümayun Saray Müze’de gerçekleşti.

TÜBİTAK 4004 Projesi Müzelerde Gerçekleşti

21 Eylül 2020 Pazartesi 12:41

İzmit Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Rehber Öğretmeni Merve Koçer’in yürütücülüğündeki ‘Özel Yetenekliler için Sosyal ve Duygusal Öğrenme Bilim Okulu’ Projesi kapsamında; İzmit, Gebze ve Gölcük BİLSEM’den 20 üstün zekalı öğrencinin katıldığı 5 günlük bilim okulu programı Kocaeli’nin doğa ve tarihi mekanlarda gerçekleşti.  Çocuklarla psikolojiye yönelik yapılan çalışmaların yanı sıra bulunduğu şehrin doğasını ve tarihini tanımasının önemini vurgulayan Koçer, projenin 9 destekçi kuruluşlarından birinin de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olduğuna vurgu yaptı. Kocaeli Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ve müdür yardımcısı Ercan Yamen ile iletişime geçti ve projeye tarihi mekân ve rehber desteği aldı. Türkiye’de üstün zekalı öğrencilere yönelik TÜBİTAK tarafından destek gören ilk psikoloji projesinin uygulamalarının bir günü Atatürk ve Redif evi ile Kasr-ı Hümayun Saray Müze’da gerçekleşti. Ayrıca projeye dair 5-9 Ekim tarihlerinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı tarihi gar binasında sergi yapılacaktır. İlgi duyan ebeveyn ve eğitimciler ziyaret edebilirler.



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