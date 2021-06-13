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TÜRKİYE BİRİNCİSİ, İKİNCİSİ VE ÖZEL ÖDÜL YÜCEL BORU FEN LİSESİNDEN...

GençBizz Lise Girişimcilik Programı çerçevesinde Okulumuzdan 7 şirket girişimi çalışmalarına başlamış bu şirketlerden 5'i programa başvuruda bulunmuş ve 3 şirketimiz yarı finale kalmıştı. Girişimcilik ürünlerinin prototiplerini üretildiği son aşamada BORN GençBizz Şirketimiz finale kalarak büyük bir başarı gösteren şirketimiz Türkiye Finalinde 2. olmuştur.

TÜRKİYE BİRİNCİSİ, İKİNCİSİ VE ÖZEL ÖDÜL YÜCEL BORU FEN LİSESİNDEN...

13 Haziran 2021 Pazar 15:35

 

Aynı zamanda BornBizz Şirketimiz;

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Marka Girişimcilik Özel Ödülü

En İyi Girişimci Sunumu Kategori Birinciliği elde etmişlerdir.

Yarı Finalist Şirketimiz Ecoriendo ise;

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Kaynak Verimliliği Özel Ödülü almıştır.

Bir 2.lik ve 3 Özel Ödülle bizleri gururlandıran Bornbizz sahibi öğrencilerimiz Ömer Sefertaş, Ayşenur Zora, Duygu Akgündüz, Melike Yılmaz, Umutcan Özdemir ve Ecoriendo Şirket sahibi öğrencilerimizi ve süreçte emek sarfeden başta Okul Müdürümüz Sn. İsmail Boğa ve Rehber Öğretmenimiz Sn. Serpil Mutay'ı tebrik ederiz.

Girişimcilik programı sürecinde öğrencilerimizin kurduğu şirketlere güvenen, maddi ve manevi desteklerini daima gördüğümüz Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sn. Şener Doğan, TÜBİTAK MARTEK Başkanı Sn. Mehmet Ali Okur ve Gebze Belediye Başkanı Sn. Zinnur Büyükgöz’e  çok teşekkür ederiz.

Yarışmaya katılan ve yarı finalist olan RecyTec ile ilk 75 şirket arasına giren TsundOKU, Opista GençBizz şirket sahibi öğrencilerimizi cesaretlerinden ve çalışmalarından dolayı tebrik ederiz.

 

                                                                                              İsmail BOĞA

                                                                                   Yücel Boru Fen Lisesi Müdürü

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Anahtar Kelimeler
Yücel Boru Fen LisesiDoğu Marmara Kalkınma AjansıBornBizz
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