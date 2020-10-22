Ücretsiz İnternet Hizmeti İçin Başkan Büyükakın’a Teşekkür

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın öğrencilerin EBA üzerinden verilen derslere erişimini sağlayabilmek amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere yönelik başlattığı ücretsiz internet hizmeti büyük bir memnuniyetle devam ediyor. Büyükşehir’den haziran ayına kadar aylık 20 GB ücretsiz internet hizmeti almaya devam edecek olan öğrenciler, Başkan Büyükakın’ı sosyal medya üzerinden mesaj yağmuruna tutuyor. Öğrenciler ve aileleri hizmetten dolayı Başkan Büyükakın’a ve Büyükşehir’e teşekkür ediyor.

30 BİN ÖĞRENCİYE İNTERNET

Başkan Büyükakın’ın ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ücretsiz internet hizmeti verilmesi yönündeki talimatının ardından Büyükşehir ve ilgili kuruluşlardan sosyal yardım alan ailelere yönelik yapılan inceleme sonucunda bu aileler arasında ilk, orta ve lise öğrenimine devam eden 30 bin öğrenci olduğu tespit edildi.

25 EYLÜL’DE BAŞLADI

GSM operatörleriyle yapılan görüşmeler sonucunda 25 Eylül’den itibaren operatör aboneliği bulunan ailelerin büyük bir bölümüne ücretsiz internet hizmeti verilmeye başlandı. GSM operatörlerinin altyapı çalışmaları dâhilinde tüm ailelere mobil hatların dağıtımı tamamlandı. Yeni mobil hatların dağıtımının ardından internet hizmeti alamayan ihtiyaç sahibi aile ve öğrenci kalmadı.

BİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE İNTERNET

Ayrıca Kocaeli Üniversitesi’nde okuyan ve ilgili kurumlardan sosyal yardım alan 1.000 üniversite öğrencisi de Başkan Büyükakın’ın talimatıyla Büyükşehir’in ücretsiz internet hizmetinde yararlanmaya başladı.

HAZİRANA KADAR AYLIK 20 GB

Büyükşehir Belediyesi tarafından anlaşmalı GSM operatörleri üzerinden 15 bin öğrenciye 2021 yılının haziran ayına kadar aylık 20 GB ücretsiz internet hizmeti verilmeye devam edecek. Böylece öğrenciler, EBA üzerinden yapılan tüm dersleri eksiksiz olarak takip edebilecek.

BAŞKAN’A TEŞEKKÜR YAĞMURU

İnternet bağlantısına sahip olan öğrenciler ise derslerini takip ettikten sonra sosyal medya üzerinde Başkan Büyükakın’a mesaj gönderiyor. Başkan Büyükakın’a çok sayıda mesaj atan öğrenci ve aileler, aldıkları ücretsiz internet hizmeti nedeniyle teşekkür ediyor.

27 EBA DESTEK NOKTASI

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi evinde bilgisayar ve internet erişimi olmayan öğrenciler için destek noktalarını da hayata geçirdi. Türkiye’de büyükşehirler arasında ilk olan hizmet ile 27 destek noktasında her gün ortalama bin öğrenci derslerini takip edebiliyor. Destek noktalarında 423 bilgisayar ve her türlü ekipmanla öğrencilere hizmet sunuluyor.

MİLLİ EĞİTİM İLE PROTOKOL YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan görüşmeler neticesinde Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Bilgevleri ve Akademi Liseler, EBA destek noktası olarak hizmet vermeye başladı. Kocaeli Büyükşehir, böylece Türkiye’de Büyükşehir Belediyeleri arasında EBA desteği sağlayan ilk belediye oldu.

PANDEMİ KURALLARI ÜST SEVİYEDE OLACAK

Destek noktalarında pandemi kuralları üst seviyede tutuluyor. Bilgisayarlar arası mesafe, ekipmanların ve mekânın temizliği rutin olarak sağlanıyor. Öğrencilerin gelişlerinde ateşleri ölçülüyor ve sosyal mesafenin uygulanmasında özel olarak önlem alınıyor.

EBA DESTEK NOKTALARI

1 Başiskele Başiskele Yuvacık Bilgievi

2 Başiskele Başiskele İbn-i Sina Bilgievi

3 Darıca Darıca Kazım Karabekir Bilgievi

4 Derince Derince Mehmet Akif Ersoy Bilgievi

5 Derince Derince Ertuğrul Gazi Bilgievi

6 Derince Derince Yunus Emre Akademi Lise

7 Dilovası Dilovası Mimar Sinan Bilgievi

8 Dilovası Dilovası Sezai Karakoç Bilgievi

9 Dilovası Selahaddin Eyyubi Akademi Lise

10 Gebze Gebze Hüma Hatun Bilgievi

11 Gebze Gebze Kılavuz Gençlik Bilgievi

12 Kılavuz Gençlik Merkezi Akademi Lise

13 Gölcük Barbaros Hayrettin Paşa Bilgievi

14 Gölcük Gölcük Aziz Sancar Akademi Lise

15 İzmit İzmit Maria Anne Bilgievi

16 İzmit İzmit Akçakoca Bilgievi

17 İzmit İzmit Serdar Bilgievi

18 İzmit Necip Fazıl Kısakürek Akademi Lise

19 İzmit İzmit Dr Sadık Ahmet Akademi Lise

20 Kandıra Hayme Ana Bilgievi

21 Kandıra Havva Yıldız Yolcu Akademi Lise

22 Karamürsel Karamürsel Alp Bilgievi

23 Karamürsel Aliya İzzetbegoviç Akademi Lise

24 Kartepe Nurettin Topçu Akademi Lise

25 Kartepe Kartepe Piri Reis Bilgievi

26 Körfez Körfez Fatih Sultan Mehmet Bilgievi

27 Körfez FSM Gençlik Merkezi Akademi Lise

















