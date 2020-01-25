Uluslararası Üniversiteler Konseyi GTÜ’de Toplandı



IUC Yönetim Kurulu Başkanı ve GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan’ın ev sahipliğini yaptığı programa IUC Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, IUC Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Mahmut Doğru, IUC Genel Sekreteri Prof. Dr. İrfan Aslan, IUC Ortadoğu Sorumlusu Salahaddin Üniversitesi Rektörü Ahmed Anwar Amin Dezaye, IUC Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, IUC Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi ve Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak katılım gösterdi.

Azizoğlu, Yönetim Kuruluna Teşekkür etti

Toplantının açılış konuşmasına ülkemizin ve başta bölgemiz olmak üzere tüm dünyada cereyan eden önemli gelişmeleri değerlendirerek başlayan Orhan Hikmet Azizoğlu, “Uluslararası Üniversiteler Konseyi’nin 26 Ekim’de yapılan genel kurulunda seçilen yönetim kuruluna, kurucu başkan olarak özellikle şükranlarımı belirtmek istiyorum. Kurumu çok aktif hale getirdiğiniz için, kurumun çok kıymetli temsilcilerine teşekkür ediyorum. Van’da alınan kararları tekrar gözden geçirelim istedik. Özellikle coğrafyamızın bulunduğu bölgede ülkemizin üstlendiği misyon, birçok ülkenin, Türkiye üzerinde küresel emperyalist amaçları bu dönemde yoğunlaşmakta. Suriye olayı sıcaklığını korurken, Akdeniz’de çok ciddi bir problem yaşıyoruz.” diye konuştu.

Elazığ’daki Depremin Acıları Paylaşıldı





Elazığ Sivrice’de yaşanan deprem afetine de değinen Azizoğlu, “Dün Elazığ’da yaşadığımız depremde IUC’nin tüm kurumları adına vefat edenlere başsağlığı diliyoruz, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Tabii burada bizleri mutlu eden bu kadar ağır bir depremde hamdolsun ki çok az can kaybı ve maddi kayıplarla atlattık. Aslında bu ülkemizin son dönemlerde yaşadığı çok yüksek düzeyde her alanda olduğu gibi, yapılanmada ve şehirleşmede üst düzeyde değişim ve dönüşüm yaşanmasından kaynaklanıyor. Bu açıdan da tüm kurum adına Allah’a hamd ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Küresel Gelişmeler Değerlendirildi: “Üst Alanımız İnsan Bilimidir”

Azizoğlu, konuşmasında dünyada yaşanan önemli olayları değerlendirdiği bölümünde, “Akdeniz ve Libya’da yaşadığımız küresel sıkıntılar IUC olarak bizleri de ilgilendiriyor. IUC olarak akademik bir üst kuruluz. Alanımız fen bilimi, sosyal bilimler olduğu gibi üst alanımız insan bilimidir. Biz aynı zamanda insan bilimiyle ilgilenen eğitim kurumuyuz. Bu açıdan ülkemizde ve coğrafyamızda cereyan eden tüm konulara hassasiyet gösteriyoruz. İslam Coğrafyası’nda etken olan dış güçlerin oluşturduğu suni çatışmalardan dolayı duyarlıyız. Aynı zamanda ülkemizin bölgesel ve küresel bir güç olmasından, küresel bir faktör olmasından kaynaklanan gücünden dolayı, negatif ya da pozitif aldığı reaksiyonlardan dolayı, IUC olarak ülkemizin üstlendiği vizyon ve misyonu sonuna kadar destekliyoruz. Ülkemizin, devletimizin ve ülkemizi yöneten tüm kurumların ve İslam dünyasının aldığı her anlamdaki kararların yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Bu zaten bizim insani görevimizdir.” dedi.

İstanbul’a ‘İslam Üniversitesi’ Kurulacak

Toplantının gündem maddeleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Azizoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Yönetim kurulumuzun bugün alacağı kararlarda Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı ile İstanbul’da yaptığımız toplantıda İstanbul’da bir İslam üniversitesi kurma çalışması içindeyiz. İkinci bir karar olarak Müslüman ülkelerde başarılı öğrencilere kurumumuza üye üniversitelerce burs verilmesi ve bunun sonucunda hem akademik hem de insani bir hizmet sunma kararı aldık. Üçüncü olarak İslam ülkelerindeki üniversitelerin Dünya Müslüman Alimler Birliği’ne mensup üniversitelerin IUC’ya üye olma talepleri var bunu değerlendireceğiz. Kıbrıs’ta bir üniversite üyeliği müracaatı var onu değerlendirmeye alacağız.”

Önemli Kararlar Alındı

Konuşmasının son bölümünü önümüzdeki süreçte konseyin gerçekleştireceği uluslararası etkinliklere ayıran Azizoğlu sözlerini şöyle sonlandırdı: “Erbil’de uluslararası çok önemli bir çalıştay düzenleyeceğiz. Küresel ve çok büyük bir toplantı yapılacak. 5 komite oluşturulmuş. Bir komitenin başkanlığını ben yöneteceğim. Bir komitenin başkanlığını yönetim kurulu başkanımız Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan yönetecek. 29 Şubat’ta bir Erbil ziyaretimiz olacak. Yönetim kurulunun yükseköğretimde insan odaklı inşallah çok önemli hizmetler yapacağız ve bu toplantıda inşallah çok önemli kararlar alırız.”

Depremde Hayatını Kaybedenlere Başsağlığı Diledi

Daha sonra söz alan GTÜ Rektörü ve IUC Yönetim Kurulu Başkanı Aslan, depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, “Elazığ’daki elim depremden dolayı vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza da Allah’tan acil şifalar diliyoruz. Zor bir durum, Allah yardımcıları olsun. İnşallah kısa zamanda her şey daha iyi olacaktır.” diye konuştu.

GTÜ Önemli İş Birlikleri Gerçekleştirecek

GTÜ’nün misyonuna ve uluslararası hedeflerine değinen Rektör Prof. Dr. Aslan, “Ben öncelikle katılım gösteren tüm değerli arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Üniversitemize hoş geldiniz şeref verdiniz. GTÜ biliyorsunuz 11 araştırma üniversitesinden birisi. Dolayısıyla uluslararası alanda da verimlilik atlamasına ihtiyaç var. Onun için uğraşıyor ve çabalıyoruz. IUC’nin bu çabamıza ve bu hedefimize ulaşmada bize çok önemli katkı sunacağına inanıyoruz. Sizlerle beraber sadece GTÜ değil üniversitelerimize önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Özellikle gönül coğrafyamızda önemli iş birlikleri yapacağız. Bizlerle birlikte ortak proje yapmak isteyen, eğitimde ilerlemek isteyen tüm paydaşlarımızla inşallah güzel bir birliktelik yakalayacağız. Kurucu başkanımız Orhan Hikmet Azizoğlu hocamızın çizdiği vizyon ve misyon doğrultusunda bu hedeflerimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.” diye konuştu.

Daha sonra gündem maddelerinin görüşüldüğü oturumun ardından toplantının sona ermesiyle konuklar üniversite yerleşkesinde incelemelerde bulunarak GTÜ Rektörü Aslan’dan bilgi aldı.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), Uluslararası Üniversiteler Konseyi (IUC) Yönetim Kurulu Toplantısı’na ev sahipliği yaptı. GTÜ Rektörlük Senato Salonu’nda düzenlenen etkinlik 25 Ocak Cumartesi günü saat 11’de başladı.