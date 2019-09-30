Umuttepe Kampüsü’nde KO-MEK rüzgârı

Yetişkin eğitimine yönelik verdiği ücretsiz meslek ve sanat kurslarıyla Halk Üniversitesi unvanına sahip olan KO-MEK, kentin eğitimdeki önemli dinamiklerinden olan Kocaeli Üniversitesi’nde saha çalışması yaptı. Üniversiteli gençlerin yoğun ilgi gösterdiği saha çalışmasında, KO-MEK’in yeni eğitim döneminde verdiği branşların tanıtımı yapıldı. Bilgilendirmeleri dikkatle dinleyen çok sayıda genç, üniversite eğitimlerine katkı sunacak KO-MEK kurslarına kayıt yaptırmayı ihmal etmedi.

UMUTTEPE KAMPÜSÜ’NDE STANT KURULDU

KO-MEK’in saha çalışması Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü’nde kurulan stantta gerçekleştirildi. KO-MEK usta öğreticilerinin görev yaptığı stant beş gün boyunca gençlerin ilgisiyle adeta dolup taştı. Gençler uygulamalı atölyelerde; taş boyama, ebru, takı branşların da zevkle vakit geçirmenin yanında KO-MEK kurslarıyla ilgili bilgi aldı.

KO-MEK HALKIN ÜNİVERSİTESİDİR

Saha çalışmasında, KO-MEK’in 15 yılı aşan eğitim süreci aktarıldı. KO-MEK’in kurulduğu ilk günden itibaren yetişkin eğitimine meslek ve sanat kurslarıyla katkı sunduğu ve bu sayede çok sayıda vatandaşın yarım bıraktığı eğitimini tamamladığı kaydedildi. KO-MEK’in bu yıl 334 branşta eğitim vereceği hatırlatılarak, her zaman olduğu gibi en fazla ilginin istihdam branşlarına olduğu ifade edildi. Meslek branşlarında eğitim alan vatandaşların vasıflı çalışan markası ile ülke istihdamına katkı sunduğu belirtildi. Eğitime yönelik bu yatırımlar nedeniyle vatandaşların KO-MEK’e “Halk Üniversitesi” unvanını verdiği söylendi.

UYGULAMALARI İZLEDİLER

KO-MEK branşlarını dikkatle inceleyen üniversiteli öğrenciler ise, özellikle üniversite eğitimlerine katkı sunacağına inandıkları branşlar konusuna yoğunlaştı. Gençler bu nedenle KO-MEK’in bilişim ve dil gruplarına yöneldi. Bu arada, üniversitenin yakınında KO-MEK Umuttepe Kurs Merkezi’nin bulunduğunu öğrenen gençler bunun da kendileri için önemli bir avantaj olduğunu ifade ederek, yetkililere teşekkür etti.

HERZAMAN KAYIT YAPTIRABİLİRSİNİZ

Bilindiği gibi KO-MEK, yeni eğitim dönemine geçtiğimiz hafta başladı. KO-MEK, yeni eğitim döneminde Kocaeli’nin 12 ilçesinde ve birbirinden farklı branşlarıyla ücretsiz eğitim vermeye devam ediyor. Halk Üniversitesi, bu dönem 12 ilçede ve 42 kurs merkezinde toplam 334 branşta hizmet veriyor. İsteyen her vatandaş www.komek.org adresi üzerinden online başvuru yöntemi ile eğitim almak istediği branşa kayıt yaptırabiliyor.