banner462
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Üniversiteli Öğrenciler AFAD'da

Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü öğrencileri ve Tıp Fakültesi öğrenci grubu Kocaeli AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Üniversiteli Öğrenciler AFAD'da

16 Aralık 2019 Pazartesi 09:53

KOÜ’lü öğrencilerce Kocaeli AFAD İl Müdürlüğüne yapılan ziyaretlerde AFAD’ın kurumsal yapılanması ve afet bilinci konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arzu Erener’in koordinasyonuyla tüm sınıflardan 85 öğrencinin katıldığı ilk ziyarette Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, AFAD İyileştirme Şube Müdürü Harita Mühendisi Adem Süer ve AFAD eğitim uzmanı İsmail Aktaş sunumlar yaptı.

AFAD’ın kurumsal yapılanması yanında öğrencilere afet farkındalığı kazandırmak üzere risk azaltma çalışmalarıyla ilgili bilgilendirilen öğrenciler, Harita Mühendislerinin AFAD’da yürüttükleri iş başlıkları konusunda aydınlatıldı ve ekipmanların tanıtımlarını izledi.

 

“Toplumsal Duyarlılık Projesi: Deprem Aşısı”

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin yürüttükleri toplumsal duyarlılık projeleri içinden deprem konusuna seçen 13 kişilik öğrenci grubunun Kocaeli AFAD ziyaretinde de proje kapsamında takip edilecek süreçler ve saha faaliyetleri ile ilgili olarak AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul’un önerileri alındı. 

KOÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyelerinden Yard. Doç. Zeki Talas moderatörlüğünde yürütülen proje, öğrencilerin deprem hazırlıkları, yapısal riskler ve iyileştirme çalışmaları içeriğinde hazırlayacakları sonuç raporuyla tamamlanacak.

Ziyaretler, öğrencilerle çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Minikler duygularını tanıyor Minikler duygularını tanıyor
Patent Okuryazarlığı ve Araştırma Eğitimi Patent Okuryazarlığı ve Araştırma Eğitimi
Geleceği Yazanlar Atölyesi Geleceği Yazanlar Atölyesi
Çiftçi, “ Çocuklarımızı Geleceğe Hazırlıyoruz” Çiftçi, “ Çocuklarımızı Geleceğe Hazırlıyoruz”
TÜRGEDLİ ÜNİVERSİTELİLER GENÇ AÇI’ DAN BAKTI TÜRGEDLİ ÜNİVERSİTELİLER GENÇ AÇI’ DAN BAKTI
Büyükşehir’den Sürücülere ‘Engelli’ Eğitimi Büyükşehir’den Sürücülere ‘Engelli’ Eğitimi
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Minikler duygularını tanıyor
Bilgievleri, rehberlik çalışmaları kapsamında öğrencilerin duysal yönlerini geliştiriyor.

Haberi Oku