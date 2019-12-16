Üniversiteli Öğrenciler AFAD'da

Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü öğrencileri ve Tıp Fakültesi öğrenci grubu Kocaeli AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

KOÜ’lü öğrencilerce Kocaeli AFAD İl Müdürlüğüne yapılan ziyaretlerde AFAD’ın kurumsal yapılanması ve afet bilinci konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arzu Erener’in koordinasyonuyla tüm sınıflardan 85 öğrencinin katıldığı ilk ziyarette Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, AFAD İyileştirme Şube Müdürü Harita Mühendisi Adem Süer ve AFAD eğitim uzmanı İsmail Aktaş sunumlar yaptı.

AFAD’ın kurumsal yapılanması yanında öğrencilere afet farkındalığı kazandırmak üzere risk azaltma çalışmalarıyla ilgili bilgilendirilen öğrenciler, Harita Mühendislerinin AFAD’da yürüttükleri iş başlıkları konusunda aydınlatıldı ve ekipmanların tanıtımlarını izledi.

“Toplumsal Duyarlılık Projesi: Deprem Aşısı”

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin yürüttükleri toplumsal duyarlılık projeleri içinden deprem konusuna seçen 13 kişilik öğrenci grubunun Kocaeli AFAD ziyaretinde de proje kapsamında takip edilecek süreçler ve saha faaliyetleri ile ilgili olarak AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul’un önerileri alındı.

KOÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyelerinden Yard. Doç. Zeki Talas moderatörlüğünde yürütülen proje, öğrencilerin deprem hazırlıkları, yapısal riskler ve iyileştirme çalışmaları içeriğinde hazırlayacakları sonuç raporuyla tamamlanacak.

Ziyaretler, öğrencilerle çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.



