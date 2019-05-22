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"Üretken Mutlu Çocuklar Bahçesi"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkan Dereli İlkokuluna “Üretken mutlu çocuklar bahçesi” kurdu.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 11:36

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Türkan Dereli İlkokulu öğretmenleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden çocukların Serbest Etkinlik ile Oyun ve Fiziki Etkinlikler derslerinde faydalanabilecekleri bir bahçe oluşturulmasını talep etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda çocuklara tarımın ve doğal beslenmenin önemini uygulamalı olarak göstermek için gerekli çalışmaları başlattı. Türkan Dereli İlkokulu’na 8 açık bahçeden oluşan “Üretken mutlu çocuklar bahçesi” kuruldu.



ÜRETKEN MUTLU ÇOCUKLAR BAHÇESİ

Sınıf Öğretmenleri Sevil Sençakmak ve Suzan Çelik Sayan öncülüğünde başlatılan “Doğal Üretiyorum, Sağlıklı Tüketiyorum” Projesi kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan “Üretken mutlu çocuklar bahçesi” ile çocuklar sebze ve meyve yetiştirmeye başladı.

TOPRAK İLE UĞRAŞIYORLAR

8 açık bahçeden oluşan Üretken Mutlu Çocuklar Bahçesi’nde çocuklar toprak ile uğraşarak fidanları toprak ile buluşturuyor. Serbest Etkinlik ile Oyun ve Fiziki Etkinlikler derslerinde bahçeye giden çocuklar, bahçenin bakımını yapıyor. Öğretmenlerin eşliğinde bitkileri sulayan ve bakımlarını yapan çocuklar yaptıkları işlerden keyif alıyor.



4 SERA KURULDU

Çocukların severek etkinlikler yaptığı bahçenin ardından okul içerisinde 4 sera daha kuruldu. Oluşturulan seralar ile birlikte çocuklar, alanda çilek, salatalık, kabak, domates, biber, patlıcan, kavun ve karpuz yetiştirmeye başladı.

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Türkan Dereli İlkokulu Müdürü Alper Yazıcı; “Sınıf öğretmenlerimizin isteği doğrultusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile iletişime geçtik. İlk önce okulumuzda çocuklarımız için üretken mutlu çocuklar bahçesi kuruldu. Çocuklarımız yaptıkları işlerden keyif alınca okulumuza 4 sera daha kurduk. Burada çocuklarımıza tarım ve organik beslenme konusunda önemli eğitimler veriyoruz. Büyüklerimizin ise çocuklarımızı örnek almasını istiyoruz. Bu bahçeyi okulumuza kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum” dedi.

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