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Yaman, Darıca’da Gençlerle Buluştu

Darıca Belediyesi’nin düzenlediği “Kariyer Günleri” adlı söyleşi programına katılan AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, tecrübelerini Darıcalı gençlerle paylaştı.

Yaman, Darıca'da Gençlerle Buluştu

06 Aralık 2019 Cuma 17:27

Darıca Belediyesi’nin gençlerde kariyer bilinci oluşturmak ve kişisel gelişim süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı  “Kariyer Günleri” adlı söyleşi programının konuğu AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman oldu. Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın ev sahipliğinde gerçekleşen söyleşide AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, siyasi kariyeri ve tecrübelerini Darıcalı gençlerle paylaştı. Söyleşiye Yaman ve Bıyık’ın yanı sıra AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, belediye başkan yardımcıları, partililer, meclis üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

BIYIK: ‘SİZLER DÜŞÜNEN BİR AĞABEYİNİZ VAR’

Programın açılış konuşmasını yapan ve gençleri önemsediğini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Kariyer Günleri etkinliğimiz ile geleceğimizin teminatı olan siz değerli gençlerde kariyer bilincini oluşturmak ve iş ve kişisel yaşamlarınızda doğru tercihler yapmanıza katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bunu yaparken de kendi bölgemizden başarılı isimleri sizlerle bir araya getirmeye özen gösteriyoruz. Milletvekilimiz Cemil Yaman değerli bir siyasetçi. Sizlere yol gösterici şeyler anlatacaktır. Bizler gençleri her zaman önemsiyoruz. Darıca Belediyesi’nde sizleri her zaman düşünen bir ağabeyiniz olduğunu unutmayın” diye konuştu.

YAMAN GENÇLERE YOL GÖSTERDİ

Daha sonra kürsüye çıkan AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, mesleki tecrübeleri ve siyasi hayatı hakkında bilgiler verirken gençlere yol gösterici nasihatlerde de bulundu. Darıca Belediyesi’nin gençler için önemli bir etkinlik başlattığını ifade eden Yaman, “Sizler hepiniz değerli birer cevhersiniz. Kendinizi çok iyi geliştirin. Araştırın, sorun. Bu ülkenin sizin gibi donanımlı gençlere ihtiyacı var” dedi. Geçmişte Dilovası Belediye Başkanlığı görevini de yapan Yaman, küçükken ayakkabılarını boyadığı Dilovalılara belediye başkanlığı yapmaktan onur duyduğunu ifade ederek gençlere “hiçbir zaman hesabi olmayın, her zaman hasbi olun” diyerek yol gösterdi. Söyleşi daha sonra soru cevap şeklinde devam ederken Milletvekili Yaman, gençlerden gelen soruları kendine has üslubuyla tek tek yanıtladı.



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