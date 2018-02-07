Çayırova Belediyesi Yarıyılda da Eğitimlerini Sürdürdü

Çayırova Belediyesi Bilgievleri yarıyıl tatilinde üye öğrencilerine dolu dolu bir tatil programı sundu. Yorucu bir 4 aylık maratonun ardından birbirinden güzel etkinliklerle yarıyıl tatilinde de hizmet vererek binlerce öğrenciyi sinema, gezi, sanat ve birbirinden farklı etkinliklerde buluşturan Bilgievleri, eğitim öğretim döneminin ikinci döneminin başlaması ile birlikte yoluna kaldığı yerden devam ediyor.

Bilgievlerinde Yarıyıl Etkinlikleri Dolu Dizgin Tamamlandı

Kütüphaneye gitme ve kitap okuma alışkanlığı kazandırma, bilişim ve bilgisayar sınıflarıyla teknolojiyi verimli kullanma, okul derslerine ve sınavlara yönelik yardımcı dersler sunma, spor ve sanat alanında öğrencilere beceriler kazandırma adına eğitim öğretim dönemi boyunca hizmet veren Bilgievleri, yarıyıl tatilini de boş geçmedi. Belediye Semt Konakları çatısı altında her yıl olduğu gibi bu yılda yarıyıl tatilinde öğrencilere çeşitli gezi etkinlikleri, spor eğitimleri, sanatsal etkinlikler, sinema ve tiyatro şöleni, öğrencilerin okullarındaki eğitimini destekleyen ek dersler, seminerler ve bilgi yarışmaları gibi bir dizi eğiten, sosyal gelişimi sağlayan etkinlikler sunuldu.

Demirci, “Eğitime Tam Destek”

Öğrencilerin yarıyıl tatilini verimli bir şekilde geçirmeleri için bir dizi programlar gerçekleştirdiklerini dile getiren başkan Demirci, Semt Konakları bünyesinde hizmet veren Bilgievlerinin eğitim öğretim dönemi boyunca ve yarıyıl tatillerinde aralıksız olarak hizmetlerini sürdürdüğünü söyledi. “Eğitime Tam Destek” düşüncesinden yola çıkarak Bilgievlerindeki eğitim ağının her yıl daha da güçlendirildiğini hatırlatan Demirci, özellikle eğitim çağındaki öğrencilerin sağlıksız ve güvensiz ortamlardan uzaklaştırılması adına Bilgievlerinin önemli bir adım olduğunu vurguladı. Ev, okul gibi üçüncü bir güvenli adresinde Bilgievleri olduğuna dikkat çeken Demirci, tecrübeli ve alanında uzman eğitmenler eşliğinde tam donanımlı sınıflarda ücretsiz olarak hizmet verdiklerini söyledi.

“Sanat Atölyeleri Yerinde Bir Adım Oldu”

Sosyal Belediyecilik anlayışının gereğini yerine getirmek adına toplumun tüm kesimlerine hizmet ürettiklerini, öğrencilerin gelecek kaygılarını giderici kurs ve eğitimlerin aralıksız verildiğini açıklayan Demirci, yine Bilgievleri çatısı altında okullarındaki derslerine yardımcı olarak kurs imkanı sunduklarını da hatırlattı. Yarıyıl etkinlikleri kapsamında sinema şöleninin de düzenlendiğini söyleyen Demirci, sanat atölyelerinin de tatil boyunca hizmet verdiğini belirtti. Çayırova’da eğitimin, sporun yanı sıra sanatında Semt Konaklarını renklendirdiğini belirten Demirci, özellikle sanat atölyelerinin kurulmasının yerinde bir adım olduğunu ve gençlere yeni bir etkinlik alanı oluşturduğunu söyledi.

Demirci, Başarılar Diledi

2017-2018 eğitim öğretim 2. Döneminin başlaması ile birlikte sadece Bilgievlerinde eğitimlerin başlamadığına dikkat çeken Demirci, Anne Çocuk Kulüpleri ve Gençlik Merkezlerinde de eğitimin ikinci döneminin başladığını belirtti. Okul öncesinden üniversiteye kadar uzanan eğitim ağının geniş bir kitleye hitap ettiğini hatırlatan Demirci, okula giden tüm öğrencilere de başarılar diledi.