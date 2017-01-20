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YARIYIL TATİLİ BAŞLADI!

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen yarıyıl tatiline girdi. Kocaeli'de de öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

YARIYIL TATİLİ BAŞLADI!

20 Ocak 2017 Cuma 12:01

Kocaeli’de 400 bine yakın öğrenci ve binlerce öğretmen, zorlu maratonun ilk yarısına veda edecek. Öğrencileri karne heyecanı sararken, okullarda yapılacak karne törenleri için hazırlıklar yapıldı. 15 günlük tatile çıkacak öğrencileri, ikinci dönem ise birbirinden zorlu sınavlar bekliyor. Başta TEOG, YGS, LYS gibi sınavlara girecek olan öğrencilerin gelecekte eğitim yaşamları için bu sınavlar büyük önem taşıyor. Eğitimcilerin ailelere en büyük tavsiyesi ise başarısız öğrencilere baskı yapılmaması, moral ve motivasyon ile destek olarak ikinci döneme hazırlamaları yönünde. Öğretmenlere yarıyıl tatilinde öğrencilere ödev verilmemesi yönünde Milli Eğitim Bakanlığı’ndan talimat verilirken, eğitimcilerde öğrencilerin tatilini dinlenerek geçirmeleri tavsiyesinde bulundular.


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