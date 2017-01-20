YARIYIL TATİLİ BAŞLADI! Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen yarıyıl tatiline girdi. Kocaeli'de de öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

20 Ocak 2017 Cuma 12:01