Yazarlık kursu kayıtları için son gün 12 Kasım

DERSLER HAFTADA BİR GÜN İKİ SAAT YAPILACAK
Dersler, haftada bir gün, ikişer saat verilecek. Çocuk edebiyatı yazarlığı dersleri 23 Kasım 2020 Pazartesi günü; Yazarlık okulu dersleri 25 Kasım 2020 Çarşamba günü başlayacak. Dersler KBB İzmit Halk Kütüphanesi eğitim salonunda yapılacak.
YAZARLIK OKULU
Yazarlık, öykü-deneme-senaryo, yazıda planlama, hikâye türleri ve kurgulama teknikleri, yazım teknikleri, editörlük, roman türü ve teknikleri konularında kurs görerek yazarlığa meraklı, iyi birer yazar olma yolunda mesafe kat etmek isteyenler 16 Kasım’da İzmit KBB Halk Kütüphanesi'nde yapılacak yazılı mülakat ile seçilecekler.
ÇOCUK EDEBİYATI YAZARLIĞI
Çocuk edebiyatı konusunda yetişkinlere yönelik ücretsiz kursta eğitim alacak kursiyerler, çocuk edebiyatının tür ve özellikleri, çocuk kitaplarında içerik, macera kitabı oluşturmak, fantastik çocuk edebiyatı, çocuk hikaye ve romanları, okul öncesi anlatıları konularında kurs görecekler.