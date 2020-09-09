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Yeni dönem kayıtları başladı

Lise ve mezun öğrencilere yönelik hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Akademi Liselerde yeni dönem için online başvurular başladı.

Yeni dönem kayıtları başladı

09 Eylül 2020 Çarşamba 17:22

Lise ve mezun öğrencilere yönelik sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal alanda hizmet veren ve bunun yanında okul derslerine takviye desteği de sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Akademi Liselerde yeni dönem için online başvurular başladı. Yeni eğitim öğretim döneminde 9 merkezde öğrencilere hizmet verecek olan Akademi Lise’ye son başvuru tarihi 16 Eylül Çarşamba günü olarak belirlendi. Özellikle öğrencilere sunduğu sosyal imkânların yanında, eğitim başarısıyla ön plana çıkan Akademi Lise’lere öğrencilerin yeni dönemde de büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

 

ÖN KAYIT, GİRİŞ SINAVLARI VE KESİN KAYIT TARİHLERİ

Akademi Lise’nin yeni eğitim dönemi için ön kayıtlar başladı. Kayıtlar, resmi internet sitesi olan http://kilavuzgenclik.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden yapılıyor. Ön kayıt aşaması sona erdikten sonra belirlenecek tarihlerde öğrencileri giriş sınavları bekliyor. Sınavları başarıyla geçen öğrencilerin kesin kayıtları tamamlandıktan sonra, Akademi Lise hizmetlerinden faydalanmaya başlayacak. Sınav ve kayıt tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı’nın süreçle ilgili açıklamaları dikkate alınarak netleştirilip ilan edilecek. Ön kayıt yaptıran her bir öğrenci ve velisi bilgilendirilecek. Akademi Liselerde özelikle yüz yüze eğitim konusu başta olmak tüm alanlarda MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) açıklamaları ve müfredatı dikkate alınacak.

 

AKADEMİ LİSE’DE NELER VAR, NELER…

Akademi Lise’lerde gençler için spor faaliyetlerinden, kültür gezilerine kadar birçok önemli etkinlik gerçekleştirilecek. Gençlik Kampları, açık hava sohbetleri, bilgi destek ve psikolojik destek programları düzenlenecek. Spor faaliyetleri olarak normalleşme süreciyle beraber Akademi Liseler arası futbol turnuvası, bisiklet, yüzme, doğa yürüyüşü, fitness etkinlikleri yapılması planlanmakta.  Projelerde ise Gönül Coğrafyası Okumaları ve Yazarlık Okulu yine öğrencileri bekleyecek. Yapılacak tüm etkinliklerde korona virüs tedbirleri uygulanacak. İzmit ilçesinde 2 merkez olmak üzere Karamürsel, Gölcük, Gebze ve Derince ilçelerinde hizmet vermeye devam eden Akademi Liselere Dilovası, Kartepe ve Kandıra ilçeleri de eklendi.

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