Yeni dönem kayıtları başladı

ÖN KAYIT, GİRİŞ SINAVLARI VE KESİN KAYIT TARİHLERİ
Akademi Lise’nin yeni eğitim dönemi için ön kayıtlar başladı. Kayıtlar, resmi internet sitesi olan http://kilavuzgenclik.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden yapılıyor. Ön kayıt aşaması sona erdikten sonra belirlenecek tarihlerde öğrencileri giriş sınavları bekliyor. Sınavları başarıyla geçen öğrencilerin kesin kayıtları tamamlandıktan sonra, Akademi Lise hizmetlerinden faydalanmaya başlayacak. Sınav ve kayıt tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı’nın süreçle ilgili açıklamaları dikkate alınarak netleştirilip ilan edilecek. Ön kayıt yaptıran her bir öğrenci ve velisi bilgilendirilecek. Akademi Liselerde özelikle yüz yüze eğitim konusu başta olmak tüm alanlarda MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) açıklamaları ve müfredatı dikkate alınacak.
AKADEMİ LİSE’DE NELER VAR, NELER…
Akademi Lise’lerde gençler için spor faaliyetlerinden, kültür gezilerine kadar birçok önemli etkinlik gerçekleştirilecek. Gençlik Kampları, açık hava sohbetleri, bilgi destek ve psikolojik destek programları düzenlenecek. Spor faaliyetleri olarak normalleşme süreciyle beraber Akademi Liseler arası futbol turnuvası, bisiklet, yüzme, doğa yürüyüşü, fitness etkinlikleri yapılması planlanmakta. Projelerde ise Gönül Coğrafyası Okumaları ve Yazarlık Okulu yine öğrencileri bekleyecek. Yapılacak tüm etkinliklerde korona virüs tedbirleri uygulanacak. İzmit ilçesinde 2 merkez olmak üzere Karamürsel, Gölcük, Gebze ve Derince ilçelerinde hizmet vermeye devam eden Akademi Liselere Dilovası, Kartepe ve Kandıra ilçeleri de eklendi.