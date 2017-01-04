YGS başvuruları başladı

yGS başvuru tarihleri bugün açıklandı. ÖSYM tarafından 12 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı(YGS) başvuruları bugünden itibaren olmak üzere 18 Ocak tarihine kadar yapılacak. ÖĞRENCİLERİ UYARDI ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan ÖSYS Kılavuzu'na göre YGS, 12 Mart 2017 Pazar günü gerçekleştirilerek tek oturumda yapılacak. Bugünden itiberen başlayan ve 18 Ocak tarihine kadar devam edecek olan YGS sınavına internet aracılığı ile başvuru yapanlar siteye 18 Ocak'ta 23.59'a kadar erişim sağlayabilecek. YGS başvurusu yapacak öğrenciler ÖSYM tarafından, kayıt bilgileri dökümanlarını saklamaları konusunda uyarıldı.